PKK’nın Kararıyla 300 Kişi Gelmeyecek!

TERÖR ÖRGÜTÜ PKK’NIN FESİH KONGRESİ KARARLARI AÇIKLANDI

PKK’nın 5-7 Mayıs tarihleri arasında toplanan fesih kongresinin sonuçları dün sabah kamuoyuna duyuruldu. Terör örgütü tarafından yayımlanan karar bildirisinde, “PKK adıyla yürütülen çalışmalar sonlandırıldı.” ifadeleri dikkat çekti. Peki bu aşamadan sonra süreç nasıl ilerleyecek?

ÜÇLÜ MEKANİZMA HAYATA GEÇİRİLECEK

PKK’nın silah bırakma ve kendini feshetme kararının ardından Irak’ın kuzeyinde, Irak merkezi yönetimi ve bölgesel Kürt yönetimi ile birlikte bir mekanizma oluşturulacak. Süleymaniye ve Erbil gibi yerlerde, dağdan inen teröristlerin silahlarını teslim edeceği ve kayıt altına alınacağı merkezler kurulacak. Bu süreç, Türk istihbarat birimleri ve askeri yetkililerin denetiminde ilerleyecek. PKK’ya ait olan tüm silah depoları ve kamplardaki her çeşit silah, mühimmat ve patlayıcı teslim edilecek. Silah bırakma işleminin yaz sonuna kadar tamamlanması amaçlanıyor.

SİLAH BIRAKAN TERÖRİSTLERİN GİDECEĞİ YERLER

Silah bırakan örgüt üyeleri için çift yönlü bir süreç uygulanacak. Türkiye’de suç kaydı olmayan yabancı teröristler, ait oldukları ülkelere dönebilir. Türk vatandaşı olan teröristler ise kademeli olarak sınırda teslim alınacak. Bu duruma dahil olan örgüt üyelerinin sayısının 2 ila 4 bin arasında olduğu tahmin ediliyor. Yetkililer, Türk vatandaşı olan bu kişilerin büyük çoğunluğunun Türkiye’de herhangi bir suç kaydının bulunmadığına vurgu yapıyor.

ARRANGEMENTS FOR ABOUT 300 TERRORISTS

Örgütün üst yönetimi ve kırmızı ile turuncu listelerde aranan yaklaşık 300 kişi Türkiye’ye giremeyecek. Bu kişilerin Norveç, Güney Afrika gibi üçüncü ülkelere yönlendirilmesi planlanıyor. Silah bırakan teröristlerin Suriye’ye geçmelerine ise kesinlikle izin verilmeyecek.

Süreç sonunda istihbarat birimleri, kapsamlı bir rapor oluşturarak devlet üst yönetimine teslim edecek. Bu rapor, silah bırakma sürecinin sorunsuz ilerleyip ilerlemediğini değerlendirerek bilgi verecek. Eğer rapor olumlu yönde olursa, infaz yasası ve ceza kanunlarında bazı değişikliklerle birlikte demokratikleşme adımları gündeme gelebilecek.

ÖCALAN İMRALI’DA KALMAYA DEVAM EDECEK

Güvenlik tedbirleri gereği İmralı’da kalmaya devam edecek olan Abdullah Öcalan’ın fiziksel koşulları ve dış temasına yönelik atılacak adımlar bu yasal düzenlemeler çerçevesinde değerlendirilecek. Bu süreç boyunca Türk Silahlı Kuvvetleri’nin Irak kuzeyindeki varlığı devam edecek ve sınır güvenliği için planlı çalışmalar aralıksız sürecek.

YPG BÖLGESİNDE NELER OLACAK?

Suriye’deki YPG bölgesinin sürece nasıl entegre olacağı ise Suriye merkezi yönetimi ile SDG arasındaki müzakerelere bağlı. Yetkililer, sürecin PKK ve tüm bileşenlerini kapsadığını belirterek, ilk aşamada YPG içindeki Suriyeli olmayan silahlı milislerin sınır dışına çıkarılması gerektiğini ifade ediyor. Süreç sonunda YPG’nin de silahsızlanması gerektiği göz önünde bulunduruluyor.