Pkk’nın Kongresi Tamamlandı, Fesih Bekleniyor

KONGRENİN TOPLANMASI HAKKINDA BİLGİLER

Terör örgütü PKK, 12. kongresini 5-7 Mayıs tarihlerinde topladığını duyurdu. Bu kongreye dair alınan kararların yakın zamanda açıklanması bekleniyor. CNN TÜRK Muhabiri Duygu Ayaz Bayram canlı yayında şu bilgileri aktardı: “Yapılan açıklamada; barış ve demokratik toplum çağrısı üzerine kongrenin toplandığı ifadesi yer aldı. Öcalan’ın çağrısında kongrenin toplanması gerektiği belirtildi. PKK çağrının gerekenlerini yerine getireceğini duyurdu. Açıklamada, ‘Tarihi öneme sahip kararlar aldık’ açıklamasına yer verildi.”

DEM PARTİ’DEN TARİHİ BİR AÇIKLAMA

DEM Parti, ‘Terörsüz Türkiye’ süreci çerçevesinde 8 maddelik bir açıklama yaptı. “Tarihi bir eşik: Barışın ve kardeşliğin yeni şafağı” başlığı ile yapılan açıklamada şöyle denildi: “PKK’nin tarihi kongre kararlarıyla birlikte elli yıllık çatışmadan barış ufkuna bir adım daha yaklaşmış oluyoruz. Bu adım, kadim topraklarımızın bağrında asırlardır özlemi çekilen barışın ve demokratik siyasetin yeniden filizlenmesinin ve gelişmesinin bir adımıdır. Öncelikle, uzun süreli çatışmalı süreçte yaşamlarını yitiren tüm insanlarımızı derin bir hürmetle anıyoruz. Acının rengi, dili ve kimliğinin olmadığını onlarca yıllık acı tecrübe hepimize göstermiştir. Bugün Türk’ün, Kürt’ün, Çerkez’in, Arap’ın, Alevi’nin, Sünni’nin, bütün kimlik ve inançların gözyaşları aynı denizde buluşmuştur. Ortak kederimizi yüreğimizde taşıyoruz; tüm yitirdiklerimizin anısını kutsal bir emanet olarak koruyacağız ve ortak geleceğimizi inşa edeceğiz. Yeni bir sayfa açılıyor. Ortak geleceği inşa edeceğiz. Bugün Türkiye yakın tarihinin en kritik eşiklerinden birinde. PKK’nın kongre kararları barışın tekrar filizlenmesinin bir adımı. Türkiye’de barış Ortadoğu’ya umuttur, büyük bir umudun ağırlığını taşıyoruz. Başarıya ulaşmak için 85 milyona görev düşmektedir.”

DEM PARTİ SÖZCÜSÜNÜN DEĞERLENDİRMESİ

DEM Parti Sözcüsü Ayşegül Doğan, PKK’nın kongreyi topladığını duyurmasının an meselesi olduğunu ifade etti. Doğan, “PKK’nın kongresini topladığını duyurması an meselesi, her an kongrenin toplandığını duyurabilir. Bunu buradan sizinle paylaşmak isterim. Biz de bu tarihi adımı, kararı hepimiz çok büyük bir ciddiyet ve önemle bekliyoruz. 27 Şubat çağrısından hemen sonra PKK’dan bir açıklama geldi ve çağrının gerekliliklerini yerine getireceklerine dair bir açıklamaydı. Hemen arkasından ateşkes açıklaması da yapmışlardı. MYK sonrası sizlerle buluştuk ve şunu söyledik; ‘Biz bu kararı çok büyük bir memnuniyetle karşılıyoruz. Bu tarihsel fırsatın kalıcı hale getirilmesi gerekiyor. Silahların yerine sözün konuşulması için ve tümden devre dışı bırakılması için siyasete çok büyük sorumluluklar düşüyor’ dedik. Bugün yine bunları söylüyoruz. PKK’nın kongresini duyurması an meselesi ancak bu adımın sonrası da çok önemli olacak. Cumhurbaşkanı’nın, ‘Siyasete çok büyük görevler düşeceği’ açıklaması var. DEM Parti olarak yineliyoruz; demokratik Türkiye için hepimizin ortak bir şekilde nefes alabileceği, eşit ve adil bir barışın sağlandığı demokratik toplum tahayyülümüzün gerçekleştiği Türkiye için hazırız” değerlendirmesini yaptı.

SÜREÇ VE BAŞLANGICI

‘Terörsüz Türkiye’ süreci, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin PKK elebaşı Öcalan’ın “Terörün tamamen bittiğini ve örgütün lağvedildiğini haykırsın” açıklamasının ardından başlamıştı. 27 Şubat 2025’te terör örgütü lideri Abdullah Öcalan, PKK’ya silah bırakma ve kendini feshetme çağrısı yapmıştı. Öcalan’ın bu çağrısı sonrası PKK, 1 Mart’ta ateşkes ilan ettiklerini duyurdu.

ERDOĞAN’DAN AÇIKLAMA

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, terör örgütünün silah bırakmasıyla ilgili son açıklamasında “Bütün engelleri aştık. Bugün yarın PKK silahları bırakacak, örgütü feshedecek” dedi.