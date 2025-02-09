PKK’ya Silah Bırakma Görüşmeleri Hız Kazandı

DEM PARTİ GÖRÜŞMELERİ ARTIYOR

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin “Terörsüz Türkiye” mesajının ardından, DEM Parti ile Milli İstihbarat Teşkilatı ve İmralı arasındaki görüşmelerin hızlandığı öğrenildi. DEM Parti heyeti, PKK elebaşı Abdullah Öcalan ile İmralı’da gerçekleştirdikleri ikinci görüşmenin ardından, güvenlik birimleriyle PKK’nın silah bırakmasına dair müzakerelerin yoğunlaştığı bildirilmekte.

ÖCALAN’DAN MEKTUP VE GÖRÜŞME ADETİ

Türkiye Gazetesi’nden Yücel Kayaoğlu’nun haberine göre, Öcalan, terör örgütüne yönelik bir mektup yazdı. Mektubun içeriği hakkında herhangi bir bilgi verilmezken, güvenlik birimleri ile Öcalan arasındaki görüşmelerde silah bırakma çağrısının detayları üzerinde değerlendirmeler yapılıyor. Güvenlik kaynakları, “Bu görüşmeler DEM heyeti, Öcalan ve MİT arasında yürütülüyor. Silah bırakma çağrısının hangi yöntemle yapılacağı, hangi ifadelerle ifade edileceği, sözlü mü, yazılı mı, görüntülü mü olacağı ele alınıyor. Bu seçeneklerin hangisinin etkili olacağı değerlendiriliyor. Belli bir noktaya geldikten sonra Öcalan’ın çağrısına ilişkin adım atılacak” açıklamasında bulundu.

TALİPLER VE AF KONUSU

Güvenlik kaynaklarına göre, Öcalan’ın örgüt üzerindeki kontrolü sağlam tuttuğu ve “Örgütü ben kurdum, ben dağıtıyorum” düşüncesinde olduğu ifade ediliyor. Görüşmelerde bazı taleplerin öne çıktığı, ancak ‘Af’ konusunun kesinlikle tartışmaya açılmadığı vurgulanıyor. Kulislerde, eğer örgüt tamamen silah bırakırsa, hasta ve yaşlı mahkûmlar için cezalarının ev hapsine çevrilmesi için bir düzenleme gündeme gelebileceği konuşuluyor.

ADALLET BAKANI’NDAN AÇIKLAMALAR

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç ise afla ilgili bir gündemlerinin bulunmadığını belirterek, “Yaşlı hastalara, 65 yaş üstündeki tutuklular, 70-80 yaşının üstündeki tutukluların işledikleri suçlara göre konutta infaz söz konusu olabilecek. Bir başkasının yardımı olmadan hayatını sürdüremeyenler için düzenleme yapılabilir” ifadelerini kullandı.

BİR PAZARLIK SÜRECİ YOK

Bakan Tunç, İmralı ile yapılan görüşmelere dair de “Bu açıklamanın (silah bırakma) ne zaman yapılacağı, içeriğinin ne olacağı tamamen muhatabına bağlı. Muhatap burada devlet değil. Burada pazarlık da söz konusu değil. Şehit ailelerimizi incitecek bir adım kesinlikle atmayız. Bu bir pazarlık süreci değil” şeklinde konuştu.

DEM HEYETİ İLE GÖRÜŞMELER

Öte yandan, DEM heyeti, Öcalan’la üçüncü bir görüşme talebinde henüz bulunmadı. Heyetin, Öcalan’ın silah bırakma çağrısı öncesinde, AK Parti ile ‘sürecin yasal zeminini’ tartışmak istediği iddia ediliyor. Kulislerde, Terörle Mücadele Yasası, Ceza İnfaz Yasası gibi konuların yanı sıra kayyum uygulamaları hakkında AK Parti ile görüşmelerin yapılabileceği öne sürülmekte. DEM heyetinin ayrıca bazı sivil toplum kuruluşlarıyla ve geçmişteki çözüm sürecinde yer alan akil insanlarla bir araya gelmesi bekleniyor.