Plaj Giriş Ücretleri Yüzde 300 Arttı

Türkiye’de plaj sezonu, Kurban Bayramı tatiliyle birlikte resmen başlamışken, Ege ve Akdeniz kıyılarındaki beach kulüplerin yüksek fiyatları tatilcileri düşündürüyor. Bodrum ve Çeşme gibi popüler tatil bölgelerinde kişi başı harcama limitleri 9 bin TL’ye, giriş ücretleri ise 10 bin TL’ye kadar çıkabiliyor. Bu durum, denize girmeyi lüks bir aktivite haline getirip getirmediği sorusunu akıllara getiriyor.

FİYATLARDAKİ BÜYÜK ARTIŞ

Geçen yıl ile kıyaslandığında beach kulüp fiyatlarında yüzde 300’e varan artışlar görülüyor. Örneğin, Bodrum’daki Buddha Bar ve Beach, kişi başı 225 euro (yaklaşık 10 bin TL) ile en pahalı mekanlar arasında yer alıyor. Bu ücretin 75 euro’su giriş, 150 euro’su ise minimum harcama şartı olarak talep ediliyor. MaçaKızı Hotel, kişi başına 9 bin TL minimum harcama limiti ile dikkat çekiyor. Çeşme bölgesinde ise fiyatlar 2 bin TL’den başlayıp, 7 bin TL’ye kadar çıkabiliyor. Marmaris, Fethiye, Kuşadası, Alanya, Belek ve Dalyan gibi bölgelerde ise giriş ücretleri ve harcama limitleri genellikle 1.000-2.000 TL arası değişiyor.

HALK PLAJLARI DA ÜCRETLİ HİZMETLER SUNUYOR

Kültür ve Turizm Bakanlığı’na bağlı olarak Bodrum’daki halk plajları ücretsiz giriş imkânı sunsa da, şezlong kiralama bedeli 280 TL, localar ise 1.500 TL olarak belirlenmiş. Otopark ücretleri otomobiller için 85 TL, motosikletler için 50 TL olarak uygulanıyor. Ücretsiz plajlar mevcut olsa da, tatilcilerin konforlu bir deneyim için ek ücret ödemeleri gerekiyor.

EKSENDE EURO İLE FİYATLANDIRMA

Bodrum’daki bazı sosyal beach kulüpler, fiyatlarını euro cinsinden belirliyor. Örnek olarak, Lucca Beach’te kişi başı 6 bin TL (2 bin TL şezlong, 4 bin TL harcama) talep ediliyor. Mandarin Oriental Bodrum, dışarıdan gelen ziyaretçiler için 7 bin TL minimum harcama ve giriş ücreti alıyor. Yula Beach’te ise kişi başı 2 bin TL harcama limiti bulunuyor, fakat şezlong ve diğer hizmetler ekstra ücretlendiriliyor. Çeşme’deki Monarch Beach, bayram döneminde giriş ücreti olarak 1.000 TL ve 1.000 TL harcama limiti talep ederken, normal günlerde bu miktar 750 TL’ye düşüyor.

YURTDIŞINDAKİ ALTERNATİFLER

Yüksek fiyatlar, tatilcileri yurtdışındaki alternatiflere yönlendiriyor. Örneğin, Hırvatistan’daki Zlatni Rat plajına giriş ücreti 30 dolar (yaklaşık 1.175 TL), İtalya’daki Fornillo Beach 30 euro, Dubai’deki Nikki Beach 27 dolar, Yunanistan Mikonos’ta bulunan Scorpios ise 200 euro olarak belirleniyor. Arnavutluk kıyılarındaki pansiyonlar 10 dolar, oteller ise 25 dolar civarında fiyatlarla dikkat çekiyor. Bulgaristan’ın Sozopol bölgesinde ise gecelik konaklama 49 dolar, yemekler ise 10 doların altında fiyatlarla sunuluyor. Bu fiyatlar, Türkiye’deki beach kulüplerle kıyaslandığında tatilciler için daha cazip bir seçenek olarak öne çıkıyor.