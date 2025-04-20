“Planlı Sezaryen Doğuma İzin Yok.”

SIVASSPOR-FENERBAHÇE MAÇI VE PANKART TARTIŞMASI

Sivasspor ile Fenerbahçe arasındaki karşılaşma öncesinde ev sahibi takımın sahaya taşıdığı “Doğal olan normal doğum” yazılı pankart, sosyal medya üzerinde büyük yankı uyandırdı. Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, pankart hakkında “Bu normaldir. Futbol maçlarına yalnızca erkekler mi geliyor?” ifadelerini kullandı.

SİSTEMİK SEZARYEN ORANI YÜKSEK

Sağlık Bakanlığı, pankartın gündeme gelmesinin ardından “Doğal Olan Normal Doğum” farkındalık kampanyası ile ilgili açıklama yaptı. Bakanlık, normal doğumun fizyolojik bir süreç olduğunu ve sezaryen doğumun yalnızca tıbbi gereklilik durumlarında başvurulan cerrahi bir yöntem olduğunu vurguladı. Türkiye’deki doğumların %61’inin sezaryen ile gerçekleştiği belirtilirken, Dünya Sağlık Örgütü’nün bu oranın %10 ile %15 arasında olması gerektiğini belirttiğine dikkat çekildi. Ayrıca, normal doğumun anneler için daha hızlı bir iyileşme süreci sağladığı, daha düşük enfeksiyon riski ve daha az doğum sonrası komplikasyon ile ilişkili olduğu ifade edildi.

PLANLI SEZARYEN DOĞUMUNA YASAK

Sağlık Bakanlığı, “Sağlıklı Türkiye Yüzyılı” programı çerçevesinde, ayakta teşhis ve tedavi hizmeti sunan özel sağlık kuruluşlarına yönelik yeni düzenlemeler yaptı. Özel sağlık kuruluşlarındaki işletme ve hizmet sunumu standartlarının yükseltilmesi hedefleniyor. Resmi Gazete’de yayımlanan yeni yönetmelikle, tıp merkezleri, poliklinikler ve diğer özel sağlık kuruluşlarındaki hizmetlerde önemli değişiklikler gerçekleşti. Bunlar arasında, tıp merkezlerinde planlı sezaryen doğumlara izin verilmeyeceği belirtildi. Normal doğum tercih edilirse, doğum ünitesinin kurulmasının zorunlu hale geleceği ifade edildi.

DİJİTAL KAYIT VE AMELİYATHANE ŞARTI

Ameliyathanesi olmayan tıp merkezlerinde doğum ünitesi kurulması yasaklandı. Ayrıca, doğum ünitesinin, ameliyathaneye kolay erişim sağlayacak şekilde konumlandırılması ve genel sirkülasyondan uzak olması gerektiği vurgulandı. Doğum salonunun minimum büyüklüğünün 16 metrekare olması gerektiği belirtildi.

Tıbbi tedavi uygulamalarının bilimsel standartlara uygun olup olmadığını denetlemek amacıyla, tıbbi endikasyon ve uygulama denetimleri yapılacak. 24 saat kesintisiz hizmet sunan ve uzman tabip kadro sayısı 10 ve üzeri olan tıp merkezlerinde, acil ünitesi ve cerrahi müdahale birimi kurulması mümkün olacak. Ancak cerrahi müdahalelerin, ikinci bir müdahaleye gerek kalmayacak şekilde olması gerektiği şartı aranacak. Yeni düzenlemelere göre, uygulama izin belgesi alınması zorunlu olacak. Ayrıca, birkaç polikliniğin birleştirilerek tıp merkezine dönüştürülmesi mümkün hale getirilecek. Muayenehanelerde yapılacak tıbbi uygulamaların çağdaş tıp kurallarına uygun olması da gerekecek. Tıp merkezlerinde sunulacak tıbbi laboratuvar, radyoloji, radyasyon onkolojisi ve nükleer tıp hizmetleri için gerekli izin belgelerinin alınması şartı aranacak.