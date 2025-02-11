Poco M7 5G Tasarımı ve Özellikleri Açıklandı

POCO M7 PRO 5G’İ TAKİP EDEN YENİ MODEL GELİYOR

Poco M7 Pro 5G, Aralık ayında piyasaya sürüldü ve bu kez Poco M7 5G’nin duyurulmasına sayılı günler kaldı. Şirket henüz resmi bir açıklama yapmamış olsa da, bu modelin Google Play Console’da listelenmesi dikkat çekti. Bu listeleme, telefonun ilk görselini ve bazı teknik detaylarını gözler önüne serdi. Poco M7 5G, Snapdragon 4 Gen 2 yonga seti ile gelecek. Listelemede 4 GB RAM bulunuyor, ancak lansmanda daha fazla seçenek sunulması planlanıyor. Ayrıca telefon, 720×1640 çözünürlüğünde bir ekran ile donatılacak ve Android 14 işletim sistemiyle çalışacak. Oysa Android 15 sürümü çoktan piyasaya sürüldü.

TASARIM VE TEKNİK ÖZELLİKLER BELİRGİNLEŞİYOR

Poco M7 5G’nin tasarımı ve teknik özellikleri de yavaş yavaş gün yüzüne çıkıyor. Telefonun ekranının üst ve yan kısımlarında ince çerçeveler görülenirken, alt kısmında biraz daha geniş bir çene bölgesi mevcut. Ayrıca, selfie kamerası için ekranın ortasında bir delikli tasarım kullanılmış. Bu tasarım, ön yüzü sade ve modern bir şekilde sunuyor. Şu an için elimizdeki bilgiler bunlarla sınırlı, ancak Google Play Console’daki listelemenin aktif olması nedeniyle Poco M7 5G’nin tanıtımının yakın zamanda yapılması bekleniyor.