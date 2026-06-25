Polestar’ın ABD Satışları Yasaklandı

Elektrikli araç üreticisi Polestar, Perşembe günü yaptığı açıklamada, ABD Ticaret Bakanlığı’nın kararıyla Çin bağlantıları nedeniyle Amerikan pazarından çıkarıldığını bildirdi. Şirket, Bakanlığa bağlı Sanayi ve Güvenlik Bürosu’nun, Bağlantılı Araç Kuralı kapsamında 2027 model yılından itibaren araç satışına izin vermediğini duyurdu. Bu kural, Biden yönetiminin son günlerinde yürürlüğe girmiş ve Trump yönetimi döneminde de korunmuştu.

ULUSAL GÜVENLİK GEREKÇESİYLE UYGULANAN KURAL

Düzenleme, “Çin veya Rusya’ya ait olan, bu ülkeler tarafından kontrol edilen veya bunların yargı yetkisine ya da yönlendirmesine tabi bağlantılı araç üreticilerini” ve bu ülkelere ait yazılımları kullanan araçları ulusal güvenlik gerekçesiyle yasaklıyor. Kural bildiriminde, “Bu ülkelerdeki şirketler, verileri paylaşmaya veya ABD’deki bağlantılı araçlara uzaktan erişime izin vermeye zorlanabilir” ifadesine yer verildi.

POLESTAR’IN SAHİPLİK YAPISI VE ÜRETİM MERKEZLERİ

Polestar’ın çoğunluk hissesi Çinli otomobil üreticisi Geely ve başkanı Li Shufu’ya ait. Geely aynı zamanda Volvo’nun da sahibi konumunda. Volvo’ya Mayıs ayında bu kuraldan muafiyet tanınmıştı. Polestar’ın ABD’de satılan hiçbir aracı Çin’de üretilmiyor. Polestar 3, Güney Karolina’daki Charleston’da bulunan Volvo fabrikasında, Polestar 4 ise Güney Kore’de üretiliyor. Ticaret Bakanlığı ve Geely, konuyla ilgili yorum talebine hemen yanıt vermedi.

ÇİN MENŞELİ ARAÇLARA YÜKSEK VERGİ ENGELİ

Rusya’nın otomobil ihracatında sınırlı bir varlığı bulunurken, Çin dünyanın en büyük otomobil üreticisi ve özellikle elektrikli araçlarda önemli bir ihracatçı konumunda. Ancak Çinli üreticiler, ABD’nin Çin menşeli ithalata uyguladığı yüksek tarifeler nedeniyle Amerikan pazarına fiilen giremiyor.

MEVCUT STOK SATIŞI VE AVRUPA ODAĞI

Polestar, ABD’deki mevcut Polestar 3 ve Polestar 4 modellerinin satışına devam edeceğini ve servis ağı dahil müşteri desteğini sürdüreceğini açıkladı. Ancak şirket, gelecekteki büyüme için satışlarının yüzde 80’ini halihazırda gerçekleştirdiği Avrupa pazarına odaklanacağını duyurdu.