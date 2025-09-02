“Polinas Ekolojik Değerlendirme Altın Madalya”

POLİNAS’IN ALTIN MADALYA BAŞARISI

Yıldız Holding’in esnek ambalaj sektöründeki öncü markalarından biri olan Polinas, bağımsız ve global derecelendirme platformu EcoVadis’in gerçekleştirdiği değerlendirme sonucunda “Altın Madalya” ödülüne layık bulundu. Bu başarı, Polinas’ın sektörde yüzde 2’lik elit dilime girerek konumunu daha da güçlendirmesine katkıda bulundu. 2050 yılına kadar net sıfır emisyon hedefi doğrultusunda çalışmalarını sürdüren Polinas, çevresel sürdürülebilirlik konusunu öncelikli hedefleri arasında tutuyor.

KAPSAYICI İŞ KÜLTÜRÜ HEDEFİ

Polinas, kapsayıcı bir iş kültürü yaratmak adına fırsat eşitliği temelli uygulamalarına da ağırlık veriyor. Şirket, önümüzdeki beş yıl içinde kadın çalışan oranını yüzde 43 artırmayı amaçlıyor. Polinas CEO’su Faik Önaldı, bu başarıyla sürdürülebilirlik taahhütlerine olan bağlılıklarını daha da pekiştirdiklerini belirtti. Önaldı, “Bu başarıyla sürdürülebilirlik taahhütlerimize bağlılığımızı güçlendirdik,” dedi.

SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK YOLCULUĞUNDAKİ HEDEFLER

Polinas CEO’su Faik Önaldı, şirketin sürdürülebilirlik anlayışı ve çevresel sorumluluk bilinci ile her adımı dikkatle attıklarını ifade etti. Önaldı, “Polinas olarak üretim süreçlerimizi çevreye duyarlı hale getirmenin ötesinde, iş ortaklarımızın sürdürülebilirlik yolculuklarında gerçek bir çözüm ortağı olmayı taahhüt ediyoruz. Gelecek kuşaklara daha yaşanabilir bir dünya bırakma hedefiyle çevresel ve sosyal etkilerimizi gözeterek hareket ediyor, tüm paydaşlarımızı bu dönüşümün bir parçası olmaya davet ediyoruz,” dedi. Ayrıca, “Sürdürülebilirlik çalışmalarımızın somut bir çıktısı olarak kazandığımız bu başarıyla 2021 yılını referans aldığımız sürdürülebilirlik taahhütlerimize bağlılığımızı güçlendirdik. Bu başarıda emeği geçen tüm paydaşlarımıza teşekkür ederiz,” diye ekledi.