Polinas, Sürdürülebilirlik Raporunu Yayınladı

POLİNAS SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK RAPORUNU PAYLAŞTI

Yıldız Holding bünyesinde yer alan esnek ambalaj sektörünün lider şirketlerinden Polinas, ilk kez yayımladığı sürdürülebilirlik raporuyla çevresel hedeflerini, yol haritasını ve sürdürülebilirlik faaliyetlerini paydaşlarına duyurdu. Polinas, 2050 yılına kadar net sıfır karbon hedefiyle çalışmalarını sürdürerek, “İsrafsız Şirket” iş modeli ve yenilikçi sürdürülebilirlik projeleri ile çevresel etkisini sürekli olarak azaltmayı ve operasyonel verimliliğini artırmayı düşünüyor.

YEŞİL DÖNÜŞÜM HIZLANIYOR

Polinas, doğa dostu ve doğada çözülebilen ürünler geliştirme çabasıyla Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası’ndan aldığı sürdürülebilirlik finansmanıyla birlikte yeşil dönüşüm hedefine yön veriyor. Şirket, döngüsel ekonomi anlayışını benimseyerek 2050 yılında karbon nötr olmayı hedefliyor ve 2021 yılıyla karşılaştırıldığında 2030 yılına kadar ürün ton başına enerji tüketimini yüzde 10 azaltmayı planlıyor. Ayrıca bu yıl devreye girmesi beklenen 5.745 kWp kapasiteli Güneş Enerjisi Santrali (GES) yatırımı ile Kapsam 1 ve Kapsam 2 emisyonlarını önümüzdeki on yıl içinde toplamda yüzde 45 oranında azaltmayı hedefliyor.

FIRSAT EŞİTLİĞİ HEDEFİ

Çevresel yatırımların yanı sıra sosyal alanda da önemli adımlar atan Polinas, Yıldız Holding’in fırsat eşitliği vizyonuna destek vermeye devam ediyor. Şirket, yenilikçi ve kapsayıcı bir iş kültürü oluşturma gayesiyle fırsat eşitliği ilkelerine odaklanarak, önümüzdeki 5 yıl içinde kadın çalışan oranını yüzde 43 oranında artırmayı hedefliyor.

POLİNAS’TAN SÜRDÜRÜLEBİLİR DEĞER AÇIKLAMASI

Polinas CEO’su Faik Önaldı, sürdürülebilirlik odaklı yenilikçi ürünlerin sektör için kıymet sağladığını belirtirken, “Polinas olarak sürdürülebilirlik yaklaşımımızın temeli ‘İsrafsız Şirket’ iş modelimizdir. Çevresel etkimizi en aza indirmek için tüm süreçlerimizde çalışırken operasyonel verimliliğimizi artırmaya devam ediyoruz. Yüksek kaliteli ürünlerimizle döngüsel ekonomiye katkıda bulunuyor; değer zincirimizle daha sürdürülebilir bir geleceğe ulaşma hedefiyle çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Sürdürülebilirlik alanındaki yenilikçi uygulamalarımızı ve gelecekteki taahhütlerimizi sunduğumuz ilk sürdürülebilirlik raporumuzu paylaşmanın mutluluğunu yaşıyoruz” dedi.