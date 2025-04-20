Polis, 155 Bin Doları Kurtardı

ŞANLIURFA’DA DOLANDIRICILIK OLAYI

Şanlıurfa’da emniyet güçleri, Diyarbakır yolu üzerindeki kontrol noktasında bir ticari taksiyi durdurduğunda dikkat çekici bir olayla karşılaştı. Takside bulunan S.D. isimli şahsın çantasında tam 155 bin dolar bulundu.

DOLANDIRILAN KİŞİ BELİRLENDİ

Ekipler, yapılan incelemeler sonucunda ele geçirilen paranın, Ankara’da yaşayan F.G.O. isimli bir vatandaşa dolandırıcılık yoluyla alındığını belirledi. Şüpheli, mağdurla telefon aracılığıyla iletişime geçip kendisini kamu görevlisi olarak tanıtarak bu parayı edinmiş. Gözaltına alınan S.D., bulunduğu 155 bin dolarla birlikte Ankara İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi. Olayla ilgili geniş çaplı bir soruşturma devam ediyor.