Polis Balkonda Ateş Açtı, Kilitlendi

OLAYIN GELİŞİMİ

Olay, Şevkiye Mahallesi’nde gerçekleşti. Feke İlçe Emniyet Müdürlüğü’nde görevli olduğu belirlene S.K., sabah işe gittikten sonra Kozan’daki evine döndü. Apartmanın 10’uncu katındaki evinin balkonundan üç el ateş eden S.K., ardından “Polis çağırın, ambulans çağırın” diye bağırarak eve girdi. İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri yönlendirildi ancak S.K. kapıyı açmadı. Olayı duyan Kozan İlçe Emniyet Müdürü Fatih Alptekin de olay mahalline gelerek S.K.’yı ikna etmeye çalıştı. Yaklaşık iki saat süren ikna çabaları sonuç vermedi ve S.K. yalnızca Adana İl Emniyet Müdürü Ahmet Hakan Arıkan ile görüşmek istedi.

İKNA ÇABALARI VE YETKİLİLERİN MÜDAHALESİ

S.K.’nın evde bulunmayan eşi ve annesi de durumu öğrenip gelerek onu ikna etme girişiminde bulundu ancak bu çabalar da başarısız oldu. İkna işlerinin sonuç vermemesi üzerine Adana’dan özel harekat polisleri ve müzakereci ekipler de bölgeye gönderildi. Olay yerine Kozan Kaymakamı Bahattin Alp Arslanköylü ve Kozan Cumhuriyet Başsavcısı Yunus Fırat da gelerek süreci takip etti.

İkna çabaları devam ederken, Adana İl Emniyet Müdürü Ahmet Hakan Arıkan, olay yerine gelerek S.K. ile yüz yüze görüştü. Yapılan görüşmenin ardından S.K. ikna edildi ve meslektaşlarının refakatinde Kozan İlçe Emniyet Müdürlüğü’ne götürüldü. Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan İl Emniyet Müdürü Arıkan, “Arkadaşımızla görüştük, şu anda herhangi bir sıkıntı yok. İlçe Emniyet Müdürümüz ile bir görüşme yapacağız. Talebi olup olmadığı konusunda bir bilgi yok. Tayin meselesi de değil, kendisi zaten 2018 yılında kendi isteğiyle Feke ilçesine gelmiş. Şu an sağlık durumunda da herhangi bir sorun görünmüyor” ifadelerini kullandı.