Polis Gence Tokat Atıp Tükürdü: Soruşturma Açıldı

OLAYLA İLGİLİ SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Fransa’da, bir gencin sokak ortasında polis tarafından tokatlanıp yüzüne tükürülmesi nedeniyle bir soruşturma süreci başladı. Boyun Eğmeyen Fransa (LFI) Partisi Milletvekili Aly Diouara, ABD merkezli sosyal medya platformu X üzerinden, olayın yaşandığı anlara ait görüntüleri paylaştı. Diouara, Paris Emniyet Müdürü Laurent Nunez’i etiketleyerek, “Mahallede bir aile annesi tarafından kayda alınan bu sahne, geçen hafta sonu Saint-Denis’de yaşandı. Burada bir ‘polisin’ nadir görülen bir şiddetle bir (Arap) gencin yüzüne tokat atıp ardından tükürdüğünü görüyoruz. Dayanılmaz.” şeklinde bir açıklama yaptı.

GÖRÜNTÜLER ŞOK EDİYOR

Paylaşılan görüntülerde, sokak ortasında bir polisin bir gence tokat attığı ve sonrasında yüzüne tükürdüğü, gencin ise memura herhangi bir karşılık vermediği açıkça görülüyor. Fransız BFMTV kanalının aktarımına göre, olayın Saint-Denis’de 28 Ağustos’ta gerçekleşmesi üzerine Bobigny Savcılığı, “kamu yetkisine sahip kişi tarafından işlenen şiddet” gerekçesiyle soruşturmaya başladı.