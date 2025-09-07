Polis Gence Tükürdü, Tokat Attı

OLAYA İLİŞKİN SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Fransa’da bir gence sokak ortasında tokat atıp yüzüne tüküren polisle ilgili bir soruşturma açıldı. Boyun Eğmeyen Fransa (LFI) Partisi Milletvekili Aly Diouara, ABD merkezli X sosyal medya platformunda, olay anına ait görüntüleri paylaştı. Diouara, Paris Emniyet Müdürü Laurent Nunez’in hesabını etiketleyerek, “Mahallede bir aile annesi tarafından kayda alınan bu sahne, geçen hafta sonu Saint-Denis’de yaşandı. Burada bir ‘polisin’ nadir görülen bir şiddetle bir (Arap) gencin yüzüne tokat atıp ardından tükürdüğünü görüyoruz. Dayanılmaz.” ifadesini kullandı.

GÖRÜNTÜLERDEKİ DURUM

Yayımlanan görüntülerde, bir polisin sokak ortasında genç bir bireye tokat attığı ve peşinden yüzüne tükürdüğü görülüyor. Bu sırada gencin memura herhangi bir karşılık vermediği dikkat çekiyor. Fransız BFMTV kanalının haberine göre, 28 Ağustos’ta Paris’in banliyösü Saint-Denis kentinde gerçekleşen bu olayla ilgili olarak Bobigny Savcılığı, “kamu yetkisine sahip kişi tarafından işlenen şiddet” gerekçesiyle bir soruşturma başlatmış durumda.