Polis Helikopterine İHA Saldırısı: 12 Ölü

POLİS HELİKOPTERİ İHA SALDIRISINA UĞRADIKTEN SONRA DÜŞTÜ

Kolombiya’nın Antioquia bölgesine bağlı Amalfi kırsalında gerçekleştirilen bir polis operasyonu sırasında, bir helikopter İHA saldırısıyla karşılaştı. Bu saldırıda, helikopterde bulunan 12 polis hayatını kaybetti, 5 polis ise yaralandı. Antioquia Valisi Andres Julian Rendon, “Görünüşe göre koka ekinlerini elle yok etme çalışmalarında görevli polislerin güvenliğini sağlamakla görevli bir polis helikopteri düşürüldü. Polisler bir İHA tarafından saldırıya uğradı.” açıklamasını yaptı.

SALDIRIYI FARC’IN EMC CEPHESİNİN YAPTIĞI DÜŞÜNÜLÜYOR

Yetkililer, bu saldırıyı eski Kolombiya Devrimci Silahlı Güçleri’nin (FARC) çatı örgütü Estado Mayor Central’e (EMC) bağlı 36. cepheyle ilişkilendiriyor. Bölgedeki polis operasyonlarının devam ettiğine dair bilgilerin paylaşıldığı kaydedildi.