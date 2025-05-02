Polis Memuru Aracın Üzerine Sürüldü!

OLAYIN DETAYLARI

Ankara’nın Altındağ ilçesi Talatpaşa Bulvarı üzerinde görev yapan bir polis memuru, 23 Nisan’da CHP Milletvekili Adnan Beker’e ait aracı, Cumhuriyet Caddesi’nin trafiğe kapalı olması sebebiyle durdurmak istedi. Ancak araç sürücüsü, “dur” ihtarına uymayıp, aracı polis memurunun üzerine sürdü.

YARALANMA VE ŞİKAYET

Yaşanan olay sonrasında yaralanan polis memuru hastaneye kaldırıldı ve aracı süren sürücü hakkında şikayetçi oldu. Adnan Beker ise sosyal medya üzerinden olayla ilgili bir görüntü paylaşarak, “Biz ne kimseye zarar veririz, ne de polisimizin hukukunu çiğneriz. Ama kimseye de milletin hukukunu çiğnetmeyiz.” açıklamasını yaptı.

EMNİYET AÇIKLAMASI VE SUÇ DUYURUSU

Olayla ilgili Emniyet tarafından bir açıklama yapıldı. Açıklamada, “Ankara Valiliği tarafından alınan eylem yasağı kararına rağmen, 23 Nisan 2025 Çarşamba günü bir partinin ses ve yayın otobüsü, ‘girişinin ve bulunmasının yasak olduğu’ Ankara Adliyesi bölgesine girmeye çalışmıştır. Sürücü, görevli polis memurumuzun ‘dur’ ihtarına uymamış, aracı, bir silah gibi kullanarak ve hiçbir yavaşlama belirtisi göstermeden memurumuzun üzerine sürmüştür. Polisimiz son anda kaçarak ezilmekten kurtulmuştur.” denildi. Ayrıca, aracın sürücüsü G.G. hakkında “kasten öldürme”, “kasten yaralama” ve “trafik güvenliğini tehlikeye sokma” suçlarından dava açılması için suç duyurusunda bulunulduğu belirtildi.

İÇİŞLERİ BAKANI’NDAN AÇIKLAMA

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, olayla ilgili bir açıklama yaptı. Sosyal medya üzerinden yer verdiği mesajında, “Görevini yapan kadın polisimize araçla saldırmak, sadece bir polise değil; devletimize, huzur ve güvenliğimize ve kamu düzenine yapılmış bir tehdittir. Türkiye Cumhuriyeti bir hukuk devletidir. Bu pervasız ve acımasız saldırı, hukuk karşısında hak ettiği yanıtı alacaktır.” dedi. Ayrıca, “Gece gündüz demeden, milletimizin huzur ve güvenliği için görev başında olan polislerimize yönelik, fiziksel ya da sözlü her türlü saldırının karşısındayız ve olmaya da devam edeceğiz. Polisimiz, milletimizin hizmetindedir; onun emrindedir ve her zaman yanındadır.” ifadelerini kullandı.