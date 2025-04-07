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Polise Saldıran Şüpheli Vuruldu

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YABANCI UYRUKLU ŞAHISLAR ARASINDA TARTIŞMA

İstanbul’un Fatih ilçesinde, Topkapı Mahallesi’nde yabancı uyruklu kişiler arasında bir sözlü tartışma meydana geldi. Tartışmanın şiddetlenerek kavga haline gelmesi sonucunda, taraflardan biri bıçakla diğerini yaraladı. Olayı gören çevredeki vatandaşlar durumu hemen yetkililere bildirdi ve bölgeye polis ile acil sağlık ekipleri yönlendirildi.

POLİSE SALDIRMA GİRİŞİMİ

Sağlık ekipleri yaralıya müdahale ederken, bıçaklı saldırgan, kendisine teslim olması için uyarıda bulunan polis ekibine saldırmaya teşebbüs etti. Bu saldırı sırasında, polis ekibi tarafından vurulan saldırgan etkisiz hale getirildi. Olayla ilgili incelemeler devam ediyor.

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