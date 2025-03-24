Polise Tehdit Savuran Şüpheli Yakalandı!

YOLSUZLUK SORUŞTURMASI SONRASI TUTUKLAMA

Ekrem İmamoğlu’nun ‘yolsuzluk’ soruşturması sonucunda tutuklanmasının ardından, Saraçhane’de izinsiz olarak toplanan ve polisin uyarılarına rağmen dağılmayı reddeden eylemcilere yönelik bir operasyon gerçekleştirildi. Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Özgür Özel’in öncülüğünde yapılan çağrılarla sokağa inen bir grup, protestolar sırasında polisler üzerinde saldırgan tutum sergileyerek tehditlerde bulundu.

PROTESTO DAKİKALARI

Saraçhane’deki protestolar esnasında, A.K. isimli bir göstericinin barikatın önünde durmakta olan çevik kuvvet polisine “Emekli olduğunda bulacağım seni” diyerek tehditte bulunması, kameralara yansıdı. Bu görüntülerin sosyal medya platformlarında paylaşılmasının ardından İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri hemen harekete geçerek araştırma başlattı.

GÖZALTINA ALMA OPERASYONU

Yapılan incelemelerde, A.K.’nin Kocaeli’nin Darıca ilçesinde bulunduğu belirlendi. Darıca İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerinin gerçekleştirdiği çalışmalar sonucunda A.K. yakalanarak gözaltına alındı.