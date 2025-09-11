Polonya, 40 Bin Asker Gönderecek

POLONYA’NIN TATBİKAT HAZIRLIKLARI

Polonya Savunma Bakan Yardımcısı Cezary Tomczyk, Polsat News televizyonuna yaptığı açıklamada, ülkesinin Zapad-2025 tatbikatı için uzun süredir hazırlık yaptığını ve ordunun 30 binden fazla askerin katılımıyla tatbikatlar gerçekleştirdiğini duyurdu.

NATO ASKERLERİNE GEREKEN BİR KONU

Tomczyk, Zapad-2025’e uygun bir yanıt verebilmek için Polonya ve NATO askerlerine ihtiyaç olduğunu belirtti. “Unutmayalım ki Ukrayna’daki savaş burada başladı. Bu nedenle Polonya ordusu buna hazırlanıyor. Önümüzdeki günlerde sınırda yaklaşık 40 bin askerimiz olacak.” ifadelerini kullandı. Ayrıca, Rus insansız hava araçlarının Polonya hava sahasını ihlal etmesinin Zapad-2025 tatbikatıyla ilgili olduğunu vurguladı.

Polonya, Rusya ve Belarus’un ortak düzenleyeceği Zapad-2025 askeri tatbikatı nedeniyle, demir yolu geçişleri de dahil olmak üzere Belarus ile olan sınırını bu gece yarısından itibaren ikinci bir duyuruya kadar kapatacağını duyurdu. Rusya ve Belarus Silahlı Kuvvetlerinin düzenleyeceği Zapad-2025 tatbikatı yarın başlayacak ve 16 Eylül’e kadar sürecek.