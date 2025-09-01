Polonya, Almanya’dan TAZMİNAT İstedi

İKİNCİ DÜNYA SAVAŞI’NIN ANILDIĞI TÖREN

Milyonlarca insanın yaşamını kaybetmesine yol açan İkinci Dünya Savaşı, Nazi Almanyası’nın 1 Eylül 1939’da Polonya’ya saldırmasıyla başlamıştı. İkinci Dünya Savaşı’nın 86. yılı dolayısıyla Polonya’nın Gdansk kentindeki Westerplatte Yarımadası’nda anlamlı bir anma töreni düzenlendi.

ALMANYA İLE İŞBİRLİĞİ VURGUSU

Cumhurbaşkanı Nawrocki, törende gerçekleştirdiği konuşmada, ülkesinin “yeniden canlanan neoemperyalizm ve Rusya Federasyonu” karşısında Avrupa Birliği (AB) ve NATO’yu geliştirmek konusunda büyük bir meydan okumayla karşı karşıya olduğunu ve bu sorumluluğu “İkinci Dünya Savaşı’nın faili” olan Almanya ile paylaştığını dile getirdi.

TAZMİNAT TALEBİNE DEĞİNDİ

Nawrocki, tazminatın iki ülke arasındaki ilişkiler için yeni bir temel oluşturacağına dikkat çekerek, “Batı komşumuzla hakikat ve iyi ilişkiler temelinde bir ortaklık kurabilmek için, Almanya’dan tazminat meselesini nihayet çözmeliyiz. Polonya Cumhurbaşkanı olarak bunu ortak iyilik ve geleceğimiz için açıkça talep ediyorum.” şeklinde konuştu.

BÖLGESEL TEHDİTLERE KARŞI BİRLİK ÇAĞRISI

Polonya’nın adalet, hakikat ve Almanya ile açık ilişkilere ihtiyacı olduğunun altını çizen Nawrocki, tazminat talebiyle ilgili hükümetin desteğini istedi. Törende söz alan Polonya Başbakanı Donald Tusk, artan bölgesel gerilimler ve Rusya tehdidi karşısında NATO ve Avrupa ülkelerini ülkesinin hayati müttefikleri olarak tanımlayarak, “Akıllı olmalı ve bu nedenle kimin düşmanımız kimin müttefikimiz olduğunu iyi anlamalıyız.” ifadeleriyle dikkat çekti.