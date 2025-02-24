Polonya Basınından Trump’a Sert Eleştiri

ABD BAŞKANI VE POLONYA CUMHURBAŞKANI GÖRÜŞMESİ

ABD Başkanı Donald Trump, Polonya Cumhurbaşkanı Andrzej Duda’yı 10 dakikalık bir görüşme için 1,5 saat kapıda bekletiyor. Bu trajik anlar Beyaz Saray’ın güvenlik kameralarına yansıyor. Görüntüler, Polonya kamuoyunda geniş bir tartışma konusu haline gelirken, Duda’nın ülkenin imajı üzerindeki etkileri sert eleştirilerle değerlendiriliyor.

GÖRÜŞMEDE YAPILAN AÇIKLAMALAR

Beyaz Saray’ın X sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, Trump ve Duda’nın ABD ile Polonya arasındaki “yakın ittifakı” yeniden teyit ettikleri belirtiliyor. Açıklamada, Trump’ın toplantı sırasında Duda’yı “harika bir adam ve harika bir dost” olarak nitelendirdiği ifade ediliyor. Ayrıca, Polonya’nın savunma harcamalarını artırması dolayısıyla Duda’ya övgüde bulunulduğu aktarılıyor.