Dünya

Polonya Basınından Trump’a Sert Eleştiri

polonya-basinindan-trump-a-sert-elestiri

ABD BAŞKANI VE POLONYA CUMHURBAŞKANI GÖRÜŞMESİ

ABD Başkanı Donald Trump, Polonya Cumhurbaşkanı Andrzej Duda’yı 10 dakikalık bir görüşme için 1,5 saat kapıda bekletiyor. Bu trajik anlar Beyaz Saray’ın güvenlik kameralarına yansıyor. Görüntüler, Polonya kamuoyunda geniş bir tartışma konusu haline gelirken, Duda’nın ülkenin imajı üzerindeki etkileri sert eleştirilerle değerlendiriliyor.

GÖRÜŞMEDE YAPILAN AÇIKLAMALAR

Beyaz Saray’ın X sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, Trump ve Duda’nın ABD ile Polonya arasındaki “yakın ittifakı” yeniden teyit ettikleri belirtiliyor. Açıklamada, Trump’ın toplantı sırasında Duda’yı “harika bir adam ve harika bir dost” olarak nitelendirdiği ifade ediliyor. Ayrıca, Polonya’nın savunma harcamalarını artırması dolayısıyla Duda’ya övgüde bulunulduğu aktarılıyor.

ÖNEMLİ

Gündem

Yenidoğan Çetesi Davasında Dört Sanık Tahliye Edildi

Yenidoğan Çetesi davasında 25 tutuklu arasında yer alan 46 sanığın yargılaması sürüyor. Duruşmada 4 sanık serbest bırakılırken, bir sonraki duruşma 21 Nisan'da yapılacak.
Gündem

İmamoğlu’nun Diploma İfadesi Tarihi Değişti

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, sahte diploma soruşturması çerçevesinde 5 Mart'ta savcılığa ifade verecek. Tarih, kamu görevleri nedeniyle değiştirildi.

Daha Fazlası!

Künye

Bize Ulaşın

Haberaktuel.com‘daki harici bağlantılar ve haberler ayrı bir sayfada açılır. Haber, yazı ve yorumlar yazarlarını bağlar.