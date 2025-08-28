Polonya’da F-16 Düştü, Pilot Öldü

KAZA HAKKINDAKİ BİLGİLER

Polonya’da meydana gelen trajik bir olay, hava gösterilerinin yapıldığı sırada bir F16 savaş uçağının düştüğü kaza ile sonuçlandı. Hava Kuvvetleri’nin Tiger Demo gösteri ekibinde yer alan uçak, prova esnasında yere çakıldı ve alev topuna dönerek büyük bir faciaya neden oldu.

KAZA ANLARI KAYDEDİLDİ

Uçağın düştüğü Radom Havalimanı’ndaki pist ciddi şekilde hasar gördü. Kaza anı, çevrede bulunan kişiler tarafından anbean görüntülendi. Hükümet Sözcüsü Adam Szlapka, pilotun kaza sırasında hayatını kaybettiğini doğruladı ve Polonya Savunma Bakanı Wladyslaw Kosiniak-Kamysz’nin olay yerine doğru hareket ettiğini açıkladı. Polonya basını, bu trajik kaza nedeniyle hafta sonu yapılması planlanan Radom Uluslararası Hava Gösterisi’nin iptal olduğunu duyurdu.

KAZANIN NEDENİ BELİRSİZ

Kaza ile ilgili sebep henüz netlik kazanmadı. Ayrıca, Polonya’nın 2007 yılında düzenlediği Radom Uluslararası Hava Gösterisi sırasındaki benzer bir kazada iki pilotun hayatını kaybettiği de hatırlatıldı.