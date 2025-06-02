Polonya’da Seçim: Nawrocki Farkla Kazandı

POLONYA’DA SEÇİM SONUCU ÖNEM TAŞIYOR

Polonya’da gerçekleştirilen ikinci tur cumhurbaşkanlığı seçimleri, muhafazakâr tarihçi Karol Nawrocki tarafından çok az bir farkla kazanıldı. Seçim kampanyası süresince bu mücadele, yalnızca iki aday arasındaki rekabeti değil, Polonya’nın Avrupa Birliği ile olan ilişkisini, ülkenin geleceğini ve Donald Trump’ın ikinci dönemdeki etkilerini de içeren bir referandum görevi yaptı. ABD Başkanı Trump, geçtiğimiz ay Nawrocki’yi Beyaz Saray’a davet ederek ona destek verdi, ayrıca ABD İç Güvenlik Bakanı Kristi Noem ise Polonyalılara “Trump’la birlikte çalışabilecek lider” diyerek Nawrocki’ye oy verme çağrısında bulundu. Seçim gecesinde Rafal Trzaskowski, ilk olarak zaferini ilan etti ancak oy sayımı ilerledikçe bu denge Nawrocki’nin lehine değişti. İlk turda Trzaskowski, %31,4 oy oranıyla öne çıkarken Nawrocki %29,5’te kalmıştı; fakat aşırı sağ partilere oy veren seçmenlerin büyük çoğunluğu ikinci turda Nawrocki’yi tercih etti.

SEÇİM SONUCUNUN ANLAMLI ETKİLERİ

Washington Post’un değerlendirmesine göre, Polonya’da cumhurbaşkanlığı pozisyonu daha çok sembolik bir role sahip olsa da, bu görev yasaları veto etme ve dış politikada önemli bir etki sağlama yetkisine sahip. Bu nedenle, seçim sonucu Başbakan Donald Tusk liderliğindeki merkezci hükümetin geleceği açısından kritik bir önem taşıyor. Avrupa Dış İlişkiler Konseyi Varşova Ofisi Direktörü Piotr Buras, “Eğer bu siyasi proje cumhurbaşkanından destek görmezse hükümet erken seçimle karşı karşıya kalabilir” yorumunu yaptı.

MİLLİYETÇİ SÖYLEM VE POLİTİKA DEĞİŞİMİ

Nawrocki’nin zaferi, Polonya’nın daha milliyetçi ve Avrupa Birliği’ne daha mesafeli bir duruş sergileyeceği sinyalini veriyor. Kendisi, Avrupa entegrasyonuna daha eleştirel bir yaklaşım benimsedi ve “önce Polonya” temalı bir kampanya yürüttü. Ayrıca, Ukrayna’nın NATO üyeliğine karşı olduğunu belirten bir taahhütnameyi de imzaladı. Ancak, Rusya karşıtı sert yaklaşımıyla Avrupa’daki bazı sağcı liderlerden ayrılıyor. Diğer yandan, Rafal Trzaskowski, kadın hakları, hukukun üstünlüğü ve LGBTQ+ bireylerin korunması gibi konulara vurgu yaptı. Kendisi 2020 yılında mevcut Cumhurbaşkanı Andrzej Duda’ya karşı aday olmuş ve seçimi kaybetmişti.

GENÇLER VE YAŞLILAR ARASINDAKİ FARKLI SEÇİM DESTEKLERİ

Bu seçim, Polonya’daki kuşaklar arası ayrımı da gözler önüne serdi. Genç seçmenlerin önemli bir kısmı Trzaskowski’yi desteklerken, 60 yaş üzerindeki seçmenlerin çoğunluğu Nawrocki’ye yöneldi. Bazı seçmenler, özellikle Avrupa Birliği’nin çevre düzenlemeleri ve sınır politikalarına dair eleştirilerini dile getirerek, AB’ye olan bağlılığın sorgulanması gerektiğini savundu. Uzmanlar, seçim sonucunun bu kadar yakın olmasının kaybeden tarafın meşruiyetini sorgulama ihtimali taşıdığını belirtiyor. Sussex Üniversitesi’nden Polonya uzmanı Aleks Szczerbiak, “Polonya çok kutuplaşmış durumda. Bu kadar yakın geçen bir seçimde sonuçların kabul edilmemesi riski var” uyarısında bulundu.