Polonya’da Tansiyon Yükseldi, Düşürüldü

Polonya’da tansiyon yükseliyor

Polonya’da, Rusya-Ukrayna savaşı nedeni ile durum gerildi. Geçtiğimiz gece boyunca Polonya hava sahasının Rus insansız hava araçları tarafından ihlal edildiği belirtildi. Polonya hükümeti, bazı insansız hava araçlarını vurup imha ettiğini açıkladı. Bu olay üzerine ABD Başkanı Donald Trump, Truth Social hesabından yaptığı açıklamada, “Rusya’nın dronlar ile Polonya hava sahasını ihlal etmesi de ne oluyor? İşte başlıyoruz” ifadelerini kullandı.

NATO TOPRAKLARINDA RUS DRONLARI KRİZİ

Polonya hava sahasına sızan Rus insansız hava araçlarının düşürülmesi, NATO üyesi bir ülkenin Rusya’nın Ukrayna’daki savaşı sırasında ateş açtığı bilinen ilk olay oldu. Polonya Başbakanı Donald Tusk, NATO anlaşmasının dördüncü maddesini devreye soktuğunu açıkladı ve bu maddeye göre ittifak üyelerinin müttefikleriyle istişare talep edebileceğini ifade etti. Tusk, “Büyük çaplı bir provokasyonla karşı karşıyayız. Bu tür provokasyonları püskürtmeye hazırız. Durum ciddi ve çeşitli senaryolara hazırlıklı olmamız gerektiği konusunda kimsenin şüphesi yok” dedi. Ancak, “Paniğe gerek yok” ifadesini de ekledi.

RUSYA: SALDIRI SUÇLAMALARI ASILSIZ

Rusya’nın RIA devlet haber ajansı, bir Rus diplomatın Polonya’ya yönelik saldırı suçlamalarını “asılsız” olarak nitelendirdiğini ve Polonya’nın düşürülen insansız hava araçlarının Rus menşeli olduğuna dair herhangi bir kanıt sunmadığını duyurdu.

NATO’NUN 4. VE 5. MADDESİ NE DİYOR?

Polonya’nın hava sahası ihlali ve saldırı şüphesi, NATO’nun 5’inci maddesini gündeme getirdi. Bu maddeye göre, NATO üyesi bir ülke silahlı saldırıya uğradığında, bu ittifakın tümüne yönelik bir saldırı sayılıyor. Böyle bir durumda NATO’nun güvenliği için silah kullanımı dahil her tür önlem alınabiliyor. Ancak Reuters haber ajansı, bir NATO kaynağının Polonya’nın hava sahasını ihlalinin saldırı olarak değerlendirilmediğini belirttiğini aktardı. Dolayısıyla, NATO tarafından bir saldırı olarak kabul edilmeyen ihlaller için 5’inci maddenin devreye girmesi mümkün olmadı. Polonya Başbakanı, hava sahası ihlali üzerinden NATO’nun 4’üncü maddesinin devreye sokulduğunu duyurdu. Bu maddeye göre NATO üyelerinin olağanüstü toplantıya çağrılması ve üye ülkeler arasında görüşmeler yapılması bekleniyor.