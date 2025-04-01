Polonya ve ABD’den 2 Milyar Dolarlık Anlaşma

POLONYA SAVUNMA HARCAMALARINI ARTIRIYOR

Polonya, son dönemlerde öncelik verdiği savunma harcamalarını artırma çalışmalarını sürdürüyor. Bölgesel güvenlik tehditlerine karşı daha güçlenme isteği ile Polonya, daha önce 15 milyar dolarlık Patriot sistemleri için onay aldığı ABD ile yeni bir anlaşmaya imza atıyor. Polonya Savunma Bakanı Władysław Kosiniak-Kamysz, 31 Mart’ta yaptığı açıklamada, ABD ile Patriot hava savunma sistemleri ile ilgili olarak 2 milyar dolarlık yeni bir anlaşmanın sağlandığını bildirdi.

ANLAŞMAYA DAİR DETAYLAR

Polonya Savunma Bakanlığı, bu anlaşmanın uygulanmasının Wisła programının temeli olan Patriot rampalarının operasyonel hazırlığını temin edeceğini belirtiyor. Toplamda 2 milyar dolara mal olacak bu anlaşma, Polonya’nın mevcut Patriot sistemlerinin operasyonel durumunu artırmayı ve uzun vadeli bakımını sağlama hedefini taşıyor.

Anlaşmanın İçeriği

Anlaşma kapsamında Patriot sistemlerine yönelik teknik bakım, lojistik destek ve personel eğitimi sağlanacak. Polonya’nın Wisła hava savunma programı çerçevesinde Patriot lançerlerinin etkinliğinin artırılması hedefleniyor. NATO’nun doğu kanadında stratejik bir konumda yer alan Polonya, bu adımla savunma kapasitesini güçlendirmeyi amaçlıyor.