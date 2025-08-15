“Pornografi Suçlamasıyla Kimlik Bilgisi İstiyorlar.”

Vatandaşların parasını hedef alan dolandırıcılar, her geçen gün yeni yöntemlerle ortaya çıkıyor. İnsanların kimlik bilgilerini çalmaya çalışan dolandırıcıların son hamlesi ise dikkat çekiyor.

YARGITAY İLE İLİŞKİLİ DOLANDIRICILIK YÖNTEMİ

Yeni dolandırıcılık yöntemi, dolandırıcıların vatandaşlara gönderdikleri e-postalarla başlıyor. Bu maillerde, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı Muhsin Şentürk’ün onayı ile başlatılan bir dava hakkında bilgi veriliyor. Hedef kişilere atılan e-postada, bilgisayarlarının ele geçirildiği, “Çocuk pornografisi, pedofili, teşhircilik ve siber pornografi” suçlarıyla kamu düzenini bozdukları yönünde iddialar olduğu belirtiliyor.

CEZA TEHDİTLERİYLE KORKUTMA

Dolandırıcılar, Türk Ceza Kanunu’nun ilgili maddelerini de ekleyerek hedef kişilere korku salıyor. Maillerde, “Yayınlamak üzere bir çocuğun görüntüsünü ve temsilini sabitlemek, kaydetmek veya iletmek, bu görüntü veya temsil pornografik nitelikte ise beş yıl hapis ve 2.478.216 Türk Lirası para cezası ile cezalandırılır” ifadeleri bulunuyor. Ayrıca, “Mart 2007 tarihli Ceza Muhakemesi Kanunu’nun 390-1 sayılı maddesi, internet aracılığıyla cinsel taciz, cinsel saldırı veya tecavüz suçlarının işlenmesi durumunda cezaların ağırlaştırılmasını öngörmektedir” denilerek korkutma dozları artırılıyor.

KİMLİK BİLGİLERİ İSTEYEN DOLANDIRICILAR

Korkutma aşamasının ardından dolandırıcılar, hedef kişilerin kimlik belgelerini talep ediyor. 72 saat içinde atılması gereken adımlar, belirli koşullar altında sunuluyor. Hedef kişilere, tutuklama emrinin çıkarılmaması ve Ulusal Cinsel Suçlular Siciline kaydedilmemesi için kimlik belgelerini belirtilen e-posta adresine göndermeleri isteniyor. Dolandırıcılar, bu maillerde Polis Genel Müdürü Mahmut Demirtaş’ın ismini kullanıyor.