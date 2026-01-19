Porsche 911 Yüzde 1 Büyüme İle Rekor Kırdı

Porsche, ekonomik şartlar ve Çin pazarındaki daralmanın etkisiyle zor geçen 2025 yılını küresel teslimatlarda yüzde 10’luk bir azalışla tamamladı. Toplamda 279 bin 449 aracın teslim edildiği markada, ikonik 911 modeli ise yıllık bazda yüzde 1’lik bir büyüme kaydetti.

T-HYBRID TEKNOLOJİSİNİN ÖNEMİ

Modelin gösterdiği bu başarılı sonuçta, hafif electrifikasyon ile yüksek performansı harmanlayan T-Hybrid teknolojisinin tanıtılması önemli bir etken oldu. Özellikle 911 GTS ve 911 Turbo S gibi versiyonlar, aracın karakteristik DNA’sını koruyarak yeni müşteri kitlelerinin kazanılmasına katkı sağladı.

NİTELİK ODakLI STRATEJİ

Alman otomobil üreticisi, yüksek satış rakamları yerine kârlılığı ve özel donanımları ön plana çıkaran “nicelik yerine nitelik” stratejisiyle hareket ediyor. Bu yaklaşım, premium segmentte oluşan talep daralmasına rağmen markanın mali yapısını sağlam tutmasına yardımcı oluyor. Porsche, içten yanmalı motorlar yanında şarj edilebilir hibrit ve tamamen elektrikli modellerden oluşan dengeli bir ürün yelpazesi sunmaya devam ediyor. Avrupa pazarında elektrikli ve hibrit araçların satışları, ilk kez saf içten yanmalı modelleri geçerek, küresel teslimatların üçte birinden fazlasını oluşturdu.