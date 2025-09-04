Porsche’den Önemli Duyuru: İki Model Üretimden Kaldırılacak!

Alman otomobil devi Porsche, dikkat çeken bir karar alarak gündeme geldi. Lüks spor araba üretimleriyle tanınan Porsche, spor araba tutkunları için göz kamaştıran modellerinin üretimini durdurma kararı aldı. Özellikle spor araba segmentinde büyük bir öneme sahip olan Boxster ve Cayman modellerinin üretiminde durma kararı alınması, otomotiv sektöründe geniş yankı buldu. İçten yanmalı motora sahip bu iki efsane modelin üretiminin durdurulma sebebi ise elektrikli dönüşüm olarak belirtildi.

ÜRETİM KAPANACAK

Son dönemde artış gösteren elektrikli araç kullanımı, otomotiv devlerini elektrikli dönüşüm sürecine yönlendirirken Porsche de bu duruma kayıtsız kalmayarak içten yanmalı motora sahip popüler spor modellerinin siparişlerini durdurdu. Porsche’nin resmi açıklamasında üretim tarihi net bir şekilde belirtilmese de kulislerde mevcut siparişlerin 2026’ya kadar teslim edileceği konuşuluyor. Uzmanlar, son üretilen benzinli 718 Boxster ve Cayman modellerinin ileride koleksiyon değeri taşıyacağını belirtiyor. Avrupa Birliği’nin yeni siber güvenlik düzenlemelerine uyum sağlanamaması yüzünden 2024 yılı başında bu modellerin Avrupa’daki satışları durdurulmuştu. Küresel kararla birlikte artık bu iki modelin sayfası dünya genelinde de kapanmış oldu.

ELEKTRİKLİ VERSİYONLAR GELİYOR

Porsche, Boxster ve Cayman modelini tamamen tarihe bırakmak yerine elektrikli geleceğe taşıma niyetinde. Marka, her iki modelin elektrikli versiyonları için kapsamlı test sürüşlerine başlamış durumda. Yeni nesil Boxster ve Cayman’ın, tek motorlu arkadan itişli ve çift motorlu dört çeker seçenekleriyle 2026 yılında otomobil tutkunlarıyla buluşması bekleniyor. Böylece Porsche, klasik modellerini modern teknolojilerle yorumlayarak elektrikli çağın önemli oyuncuları arasına katılmayı hedefliyor.