Porsuk Mahallesi’nde Çatı Çöktü: 3 Ölü

DÜŞEN ÇATI OLAYI

Porsuk Mahallesi’nde bir konutun çatısı, bilinmeyen bir sebepten dolayı çöktü. Olay sonrası hemen itfaiye ve AFAD ekipleri bölgeye yönlendirilmiş durumda. Çatı altında kalan beş kişi, ekiplerin yoğun çabalarıyla kurtarıldı. Ancak, yapılan çalışmalar sonucunda üç kişinin hayatını kaybettiği tespit edildi.

YARALILAR HASTANELERE GÖTÜRÜLDÜ

Kurtarılan yaralılar, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulanslarla Pasinler ve Erzurum’daki hastanelere sevk edildi. Olayla alakalı olarak kapsamlı bir inceleme başlatıldığı bildiriliyor.

Lamine Yamal Arda Güler Tartıştı!

Konya'daki İspanya maçı sonrası milli takımımız 6-0 geriye düştü; bu durum moralleri etkiledi. Ayrıca, Lamine Yamal ve Arda Güler arasında saha içinde tartışma yaşandı.
TÜRKİYE’ye İMRALI ÖNERİSİ Geliyor

Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu, yeni haftada iki toplantı gerçekleştirecek. Toplantılarda sendikalar, iş dünyası temsilcileriyle birlikte MHP'nin heyet önerisi değerlendirilecek.

