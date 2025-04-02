Portakal’dan Kılıçdaroğlu’na: Hangi Yüzle Aday?

CHP, 6 Nisan 2025 Pazar günü olağanüstü bir kurultay yapmaya hazırlanırken, eski Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu’nun yeniden aday olabileceği iddiaları Ankara’daki sohbetlerde öne çıkıyor. Kılıçdaroğlu’nun bu konudaki sessizliği ve son zamanlarda yaptığı ziyaretler dikkat çekti. Gazeteci Fatih Portakal, Kılıçdaroğlu’na yönelik eleştirilerini Sözcü TV yayınında açıkça dile getirdi.

HANGİ YÜZLE ADAY OLACAKSINIZ?

Portakal, Kılıçdaroğlu’nun olası adaylığına karşı çıkarak, “Hangi yüzle aday olacaksınız?” diye sordu. 2023 seçimlerinde Kılıçdaroğlu’nun insanları kandırdığını ve çeşitli entrikalar çevirdiğini öne süren Portakal, “Siz benim umudumu yok ettiniz. Kimlerle ne pazarlıklar yapmışsınız, neler çıktı ortaya” ifadesini kullandı. Kılıçdaroğlu’nun aday olmaması gerektiğini vurgulayan Portakal, “Aday olmayı gerçekten asla düşünmeyin” çağrısında bulundu.

80 YAŞINDAN SONRA NE VERECEKSİNİZ?

Portakal, Kılıçdaroğlu’nun 80 yaşını geçtiğini hatırlatarak, “80 yaşından sonra ne vereceksiniz millete? CHP’yi ayağa kaldırmayı mı düşünüyorsunuz? En olması gereken zamanda kaldıramamışsınız” şeklinde eleştirilerde bulundu. 2023 seçim sürecinde “5’li masa, 6’lı masa” söylemleriyle insanların umutlarının sömürüldüğünü ve parti içinde “hançerleme” yaşandığını iddia eden Portakal, Kılıçdaroğlu’nun döneminin sona erdiğini kabul etmesi gerektiğini belirtti.

UMUDA İHTİYACIMIZ VAR, SİZ DEĞİLSİNİZ

Kılıçdaroğlu’na seslenerek, Portakal, “Utanmadan ‘Ben aday oluyorum’ diyeceksiniz. Yapmayın. Bir isminiz var, o ismi de zedelendirmeyin. Umuda ihtiyacımız var çünkü. O umut siz değilsiniz, bitti” dedi. Kılıçdaroğlu’nun adaylık düşüncesinden vazgeçmesini isteyen Portakal, “Sizin sayfanız da döneminiz de bitti. Umarım bunu anlarsınız” sözleriyle açıklamasını sonlandırdı.