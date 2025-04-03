Portakal’dan Kılıçdaroğlu’na Sert Eleştiri

CHP’NİN OLAĞANÜSTÜ KURULTAY HAZIRLIKLARI

6 Nisan Pazar günü olağanüstü kurultaya hazırlanan CHP’de, eski Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu’nun yeniden aday olabileceği iddiaları Ankara’da yankı buluyor. Kılıçdaroğlu’nun bu konudaki sessizliği ve gerçekleştirdiği önemli ziyaretler dikkat çekiyor. Bu süreçte, Sözcü TV Ana Haber sunucusu Fatih Portakal’dan sert açıklamalar geldi.

JENİ ADAYLIK İDDİALARI ÜZERİNE SERT SÖZLER

Fatih Portakal, Kemal Kılıçdaroğlu’na yönelik eleştirilerini dile getirerek, “Hangi yüzle aday olacaksınız?” sorusunu yöneltti. Kılıçdaroğlu’nun 2023 yılında kendisi gibi düşünen insanları yanıltığını dile getiren Portakal, “Ya siz benim umudumu yok ettiniz ya. Ve entrikalar kurdunuz ya. Neler çıktı ortaya ondan sonra. Kimlerle ne pazarlıklar yapmışsınız?” ifadelerini kullandı. Portakal, Kılıçdaroğlu’nun yeniden aday olmaması gerektiğinin altını çizerek, “Aday olmayı gerçekten asla düşünmeyin.” uyarısında bulundu.

SERT ELEŞTİRİLER DEVAM EDİYOR

Fatih Portakal, şu sözlere yer verdi: “Kemal Kılıçdaroğlu pazar günkü kurultayda aday olabilir mi? Hiçbir şey demiyor, ama çoğunluk sağlanırsa önerilirse düşünebilir. Ama ben de soruyorum; Kemal Bey sizi aday gösterirlerse siz hangi yüzle aday olacaksınız? Düşünmeyin Kemal Bey, gerçekten düşünmeyin. Neden biliyor musunuz? Siz hangi yüzle oturacaksınız o koltuğa? Hadi aday oldunuz, hangi yüzle aday olacaksınız? Hadi kazandınız, diyelim ki hangi yüzle oturacaksınız? İnsanların umutlarını sömürmüşsünüz. 5’li masa, 6’lı masa diye kandırmışsınız. Hançerlemişsiniz birbirinizi. Utanmadan da çıkacaksınız ‘Ben aday oluyorum’ diyeceksiniz. Yapmayın.”

UMUTTA BİR DEĞİŞİM GEREKİYOR

Son olarak Portakal, “Bir isminiz var. O ismi de zedelendirmeyin. Rica ediyorum sizden. Umuda ihtiyacımız var çünkü. O umut siz değilsiniz bitti. Sizin sayfanız da döneminiz de bitti. Umarım bunu anlarsınız. Umarım kendisi aday olmaz.” şeklinde son sözlerini dile getirdi. Bu sert eleştiriler, Kılıçdaroğlu’nun adaylık durumu ve CHP içindeki değişim taleplerinin önemini bir kez daha gözler önüne serdi.