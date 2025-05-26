Portekiz Basını Kerem’i Eleştirdi

PORTEKİZ KUPASI FİNALİNDEKİ ÇATIŞMA

Portekiz Kupası finalinde, Kerem Aktürkoğlu ve Orkun Kökçü’nün formasını giydiği Benfica, ezeli rakibi Sporting Lizbon’a uzatmalarda 3-1 mağlup olarak kupayı kaybetti. Lig şampiyonluğunu da Sporting’e kaptıran Benfica’da, 47. dakikada Orkun Kökçü’nün Kerem Aktürkoğlu’nun asistiyle attığı gol umut verse de, uzatmalardaki çöküş engellenemedi.

TEKNİK DİREKTÖR BRUNO LAGE’İN TEPKİSİ

Teknik Direktör Bruno Lage, hakem kararlarına ateş püskürerek istifa edebileceğini ima etti. Portekiz basını, Orkun’u “maçın başrolü” olarak överken, Kerem’e “konsantrasyon eksikliği” eleştirisi getirdi. Jamor Ulusal Stadyumu’ndaki maçta Benfica, 47. dakikada Kerem Aktürkoğlu’nun sol kanattan taşıdığı topta Orkun Kökçü’nün uzak mesafeden attığı şık golle 1-0 öne geçti.

VAR SIKINTILARI VE SON DAKİKA GOLÜ

Ancak 13. dakikada VAR’ın iptal ettiği penaltı ve 52. dakikada geçersiz sayılan gol, Benfica’nın moralini bozdu. Sporting Lizbon, 90+11’de Viktor Gyökeres’in penaltı golüyle eşitliği sağladı. Uzatmalarda Conrad Harder (99’) ve Francisco Trincao (120+1) ile skoru 3-1’e taşıyan Sporting, kupayı 18. kez kazandı. Benfica, ligin ardından kupada da rakibine boyun eğdi.

BRUNO LAGE’İN AÇIKLAMALARI

Maç sonrası basın toplantısında Bruno Lage, hakem Luís Almeida Godinho’nun Sporting oyuncusu Morten Hjulmand’a ikinci sarı kartı göstermemesini ve VAR kararlarını sertçe eleştirdi. Lage, “Hakem kararları adil değildi. Penaltımız ve golümüz çalındı” diyerek tepkisini dile getirdi. “Benfica’da devam edebilecek misiniz?” sorusuna, “Asla sorun olmayacağım. Başkanla konuşup Benfica için en iyisini belirleyeceğiz” yanıtını vererek istifa ihtimalini gündeme getirdi.