Portekiz Ermenistan Karşısında Fırtına Gibi Esti

Portekiz’İN DEV PAZARDAKİ TERSİZ ZAFERİ

Dünya Kupası Avrupa Elemeleri F Grubu kapsamında oynanan 6. maçta Portekiz, Ermenistan’ı ağırladı. Dragao Stadyumu’nda gerçekleştirilen karşılaşmaya ev sahipliği yapan Portekiz, rakibini 9-1 gibi farklı bir skorla mağlup etti.

Büyük bir üstünlük sağlanarak kazanılan maçta Portekiz’in gollerini 45+3, 52 ve 72. dakikalarda Bruno Fernandes, 7. dakikada Veiga, 28. dakikada Gonçalo Ramos, 30, 41 ve 81. dakikada Joao Neves ve 90+2. dakikada Conceicao kaydetti. Ermenistan ise, 18. dakikada Spertsyan’ın attığı golle bir kez fileleri havalandırdı.

Böylelikle Portekiz, aldığı bu galibiyetle puanını 13’e çıkararak grubunu lider olarak tamamladı ve Dünya Kupası’na direkt katılım hakkı elde etti. Diğer yandan, Ermenistan grubu sadece 3 puanla geride bırakarak son sırada yer aldı.