Posta İle Oylama Yasaklanıyor, Kimlik Şart!

TRUMP’IN SEÇMEN KİMLİĞİ AÇIKLAMASI

ABD Başkanı Donald Trump, Cumartesi günü gerçekleştirdiği açıklamada her seçmenden kimlik göstermesini zorunlu kılacak bir başkanlık kararnamesi yayımlayacağını belirtti. Trump, Truth adlı sosyal medya platformunda bu konuya ilişkin “Seçmen Kimliği (Voter I.D.) her tek oyda olmak zorunda. İstisnasız! Bunun için bir Başkanlık Kararnamesi çıkaracağım” ifadesini kullandı. Ayrıca, “Ayrıca, çok hasta olanlar ve uzakta görev yapan askerler dışında posta yoluyla oylama artık olmayacak” dedi.

SEÇİM SİSTEMİNE YÖNELİK ELEŞTİRİLER

Reuters’ın haberine göre, Trump uzun zamandır ABD seçim sistemini sorguluyor ve 2020’de Demokrat Başkan Joe Biden’a karşı kaybettiği seçime ilişkin iddialarını sürdürmeye devam ediyor. Trump, yıllardır elektronik oylama makinelerinin kullanılmasının sona erdirilmesi gerektiğini, bu sistemin yerine kağıt pusulaların ve elle sayımın getirilmesi gerektiğini savunuyor. Ancak, seçim yetkilileri bu yöntemin zaman alıcı, maliyetli ve makine sayımına göre çok daha az doğru olduğunu ifade ediyor.

BASINDAKİ TARTIŞMALAR

Trump’ın bu kararnamenin uygulanabilirliği konusunda yetkisi olup olmadığı merak ediliyor. Ağustos ayında, 2026 ara seçimlerinden önce posta yoluyla oy kullanma ve oylama makinelerinin kullanımını sona erdirmek için bir başkanlık kararnamesi yayımlama sözü vermişti. Ancak federal seçimlerin eyalet düzeyinde yönetilmesi dolayısıyla, başkanın böyle bir önlemi uygulayarak anayasal bir yetkiye sahip olup olmadığı soru işareti taşıyor. 3 Kasım 2026 seçimleri, Trump’ın Ocak ayında iktidara dönmesinin ardından ilk ulusal referandum niteliği taşıyacak. Demokratların ise, Cumhuriyetçilerin Temsilciler Meclisi ve Senato’daki hakimiyetini kırarak Trump’ın iç politika gündemini engellemeye çalışması bekleniyor.