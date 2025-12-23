PostNord Danimarka’da Mektup Dağıtımını Sonlandırıyor

İskandinav ülkeleri içerisinde faaliyet gösteren PostNord, Danimarka’da 2025 yılının sonuna kadar mektup dağıtımını sonlandıracağını duyurdu. 2026 itibarıyla tamamen kargo ve paket taşımacılığına yönelmeyi planlayan şirket, bu süreçte ülkede mektup kabulü ve posta pulu satışını 18 Aralık tarihinden itibaren durduracak.

GEREKÇE: DİJİTALLEŞME VE DÜŞEN TALEP

PostNord, aldığı bu kararın nedenleri arasında dijitalleşmenin hızla artmasını öne çıkardı. Şirketin açıklamasında, mektup kullanımında ciddi bir düşüş yaşandığı, bunun yanı sıra e-ticaret ve paket taşımacılığının sürekli olarak büyüdüğü belirtildi. PostNord Danimarka Genel Müdür Yardımcısı Kim Pedersen, “400 yıldır sürdürdüğümüz bu hizmeti sonlandırmak kolay bir karar değil. Ancak Danimarkalılar giderek dijital yöntemleri tercih ediyor. Mektup sayısı o kadar düştü ki, bu pazar artık kârlı değil” sözleriyle durumu dile getirdi.

BİN 500 KİŞİ İŞTEN ÇIKARILACAK, POSTA KUTULARI KALDIRILACAK

Mektup dağıtımını durduracak olması ile birlikte PostNord, Danimarka’daki yaklaşık 1.500 çalışanı ile yollarını ayıracak. Ayrıca, ülke genelindeki 1.500 kırmızı posta kutusunun da kaldırılması planlanıyor. Şirket, bu dönüşüm ile operasyonel yapısını paket taşımacılığı alanına uygun hale getirmeyi hedefliyor.

MEKTUP DAĞITIMINI ÖZEL ŞİRKET “DAO” ÜSTLENECEK

PostNord’un Danimarka’dan çekilmesi sonrasında mektup gönderimi, Dao adlı özel şirket tarafından sürdürülecek. Dao, şu anki teslimat hacmini yıllık yaklaşık 30 milyon olan sayısını, gelecek yıl 80 milyona çıkarmayı planlıyor. Ayrıca, eğer Dao da bu hizmetten çekilirse, Danimarka hükümeti yasal zorunluluk gereği yeni bir posta operatörü atamak zorunda kalacak.

İSVEÇ’TE MEKTUP DAĞITIMI SÜRECEK

PostNord’un yüzde 40’ı Danimarka’ya, yüzde 60’ı İsveç’e ait. Danimarka’da mektup dağıtımına son verilirken, İsveç’te bu hizmet devam edecek. Danimarka’daki mektup dağıtımı, 1624 yılından bu yana kesintisiz bir şekilde sürmekteydi. Ancak son 25 yılda ülkede mektup kullanımı yüzde 90’dan fazla azalmış durumda. 2000’li yılların başında yıllık mektup sayısı 1,4 milyar iken, geçen yıl bu rakam yaklaşık 110 milyona geriledi.