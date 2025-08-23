Powell: Değişen Risk Dengesi, Politika Ayarı Gerektirebilir

POWELL’IN KONUŞMASI VE FAİZ POLİTİKALARI

ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell, Wyoming’de Kansas City Fed’in ev sahipliğindeki Jackson Hole Ekonomi Politikası Sempozyumu’nda yaptığı konuşmada para politikası üzerine önemli değerlendirmelerde bulundu. Faiz indirimine dair kapı aralayan Powell, “Politikanın kısıtlayıcı bölgede olmasıyla birlikte temel görünüm ve değişen risk dengesi, politika duruşumuzu ayarlamamızı gerektirebilir.” ifadesini kullandı. Ekonomi üzerindeki kalıcı etkilerin belirsiz olduğunu da vurguladı.

EKONOMİK GÖSTERGELERDE DEĞİŞİKLİKLER

Powell, ABD ekonomisinin yıl boyunca ekonomik politikalardaki geniş kapsamlı değişiklikler bağlamında dayanıklılık gösterdiğini belirtti. İş gücü piyasasının maksimum istihdama yakın olduğunu ve enflasyonun Covid-19 salgını sonrası zirvelerinden kayda değer bir düşüş yaşadığını dile getirdi. Ancak, bu yıl içinde ekonominin çeşitli yeni zorluklarla karşılaştığını, önemli ölçüde artan tarifelerin küresel ticaret sistemini değiştirdiğini ve katı göç politikalarının iş gücü büyümesinde ani yavaşlamalara yol açtığını ifade etti. Powell, “Tüm bu politikaların nihayetinde nereye varacağı ve ekonomi üzerindeki kalıcı etkilerinin ne olacağı konusunda önemli bir belirsizlik var.” dedi.

İŞ GÜCÜ PİYASASINDAKİ DENGE

Powell, iş gücü piyasasının genel olarak dengeli göründüğünü ancak hem iş gücü arzında hem de talebinde belirgin bir yavaşlama yaşandığını belirtti. Bu durumu “ilginç bir denge” olarak tanımlayarak, “Bu olağan dışı durum, istihdama yönelik aşağı yönlü risklerin arttığını gösteriyor.” değerlendirmesinde bulundu. Eğer bu riskler gerçekleşirse, sonuç olarak hızla artan işten çıkarmalar ve yükselen işsizlikle karşılaşılabileceğini ifade etti. Özellikle yılın ilk yarısında ülke ekonomisinin büyümesinin önemli ölçüde yavaşlayarak, bu düşüşün tüketici harcamalarıyla ilgili olduğunu aktardı.

TARİFELERİN ENFLASYON ÜZERİNDEKİ ETKİLERİ

Enflasyon konusunda yüksek tarifelerin bazı mal kategorilerinde fiyatları artırdığını belirten Powell, “Tarifelerin tüketici fiyatları üzerindeki etkileri artık net bir şekilde görülüyor.” dedi. Bu etkilerin, gelecek aylarda birikmesini beklediklerini ancak zamanlama ve miktar açısından belirsizliğin yüksek olduğunu ifade etti. Para politikası açısından önem taşıyan soru, bu fiyat artışlarının devam eden bir enflasyon sorunu riskini önemli ölçüde artırıp artırmayacağıydı. Powell, makul bir senaryonun bu etkilerin geçici olacağı yönünde olduğunu belirtti.

HIZLI UYUM SÜRECİ GEREKİYOR

Tarife artışlarının tedarik zincirleri ve dağıtım ağlarına yansımalarının zaman alacağına dikkat çeken Powell, tarife oranlarının değişmeye devam edeceğini ve bunun uyum sürecini uzatabileceğini aktardı. Tarifelerden kaynaklanan yukarı yönlü baskının kalıcı bir enflasyon dinamiğini tetikleyebileceğini vurgulayarak, bunun yönetilmesi gereken bir risk olduğunu belirtti. “Ne olursa olsun, fiyat seviyesindeki tek seferlik bir artışın sürekli bir enflasyon sorunu haline gelmesine izin vermeyeceğiz.” ifadesiyle sözlerini tamamladı. Powell, kısa dönemde enflasyon risklerinin yukarı yönlü, istihdam risklerinin ise aşağı yönlü olduğunu, bunun zorlu bir durum olduğunu kaydetti. Para politikasının önceden belirlenmiş bir rotada ilerlemediğini yineleyen Powell, Federal Açık Piyasa Komitesi (FOMC) üyelerinin kararlarını yalnızca verilere göre değerlendireceklerini vurguladı.