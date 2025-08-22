Powell, Faiz İndirimine Yönelik İhtimalleri Değerlendirdi

POWELL’İN KONUŞMASINDA FAİZ İNDİRİMİNE DİKKAT ÇEKİLDİ

ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell, Wyoming eyaletinde Kansas City Fed’in ev sahipliğinde gerçekleştirilen Jackson Hole Ekonomi Politikası Sempozyumu’nda önemli değerlendirmelerde bulundu. Powell, yaptığı konuşmada faiz indirimine kapı aralayarak, “Politikanın kısıtlayıcı bölgede olmasıyla birlikte temel görünüm ve değişen risk dengesi, politika duruşumuzu ayarlamamızı gerektirebilir” dedi. Ayrıca, “Politikaların ekonomi üzerindeki kalıcı etkilerinin ne olacağı konusunda belirsizlik var” ifadesinde bulundu.

EKONOMİK GÖRÜNÜM VE İSTİHDAM

Powell, ABD ekonomisinin yıl boyunca ekonomik politikalardaki kapsamlı değişiklikler bağlamında direnç gösterdiğini belirtti. İş gücü piyasasının maksimum istihdama yakın bir seyir izlediğini ve enflasyonun hala yüksek olduğunu, ancak Covid-19 salgını sonrası zirvelerinden önemli ölçüde düştüğünü vurguladı. Powell, bu yıl ekonominin yeni zorluklarla karşılaştığını belirterek, küresel ticaret sistemini yeniden şekillendiren önemli ölçüde yükselen tarifelerin, daha sıkı göç politikasının iş gücü büyümesinde ani bir yavaşlamaya yol açtığını ifade etti. “Tüm bu politikaların nihayetinde nereye varacağı ve ekonomi üzerindeki kalıcı etkileri konusunda önemli bir belirsizlik var” dedi.

İŞ GÜCÜ PİYASASINDAKİ DENGE

Powell, genel olarak iş gücü piyasasının dengede görünmesine rağmen, bunun hem iş gücü arzı hem de talebinde belirgin bir yavaşlamadan kaynaklanan “ilginç” bir denge olduğunu ifade etti. “Bu olağan dışı durum, istihdama yönelik aşağı yönlü risklerin arttığını gösteriyor” şeklinde konuşan Powell, bu risklerin gerçekleşmesi durumunda işten çıkarmaların hızla artacağını ve işsizlik oranlarının yükselebileceğini belirtti. Ekonominin büyümesinde de büyük bir yavaşlama yaşandığını vurgulayan Powell, büyümedeki düşüşün büyük ölçüde tüketici harcamalarındaki yavaşlama ile ilişkili olduğunu aktardı.

TARİFELERİN ENFLASYONA ETKİLERİ

Enflasyon konusuna da değinen Powell, yüksek tarifelerin bazı mal kategorilerindeki fiyatları artırmaya başladığını belirtti ve “Tarifelerin tüketici fiyatları üzerindeki etkileri artık net bir şekilde görülüyor” dedi. Bu etkilerin gelecek aylarda birikmesini beklediklerini ifade eden Powell, ancak zamanlama ve miktar konusunda yüksek bir belirsizlik olduğunu kaydetti. Para politikası açısından önemli olan sorunun bu fiyat artışlarının, sürekli bir enflasyon sorunu riskini önemli ölçüde artırıp artırmayacağı olduğunu açıkladı. Powell, “Ne olursa olsun, fiyat seviyesindeki tek seferlik bir artışın sürekli bir enflasyon sorunu haline gelmesine izin vermeyeceğiz” ifadesini kullandı.

ENFLASYON VE İSTİHDAM RİSKLERİ

Kısa vadede enflasyon risklerinin yukarı yönlü, istihdam risklerinin ise aşağı yönlü olduğunu belirten Powell, bu durumun zorlu bir denklem oluşturduğuna dikkat çekti. Para politikasının önceden belirlenmiş bir rotada olmadığını yineleyen Powell, Federal Açık Piyasa Komitesi (FOMC) üyelerinin kararlarını yalnızca verileri ve bunların ekonomik görünüm ile risk dengesi üzerindeki etkilerini değerlendirerek alacaklarını vurguladı.