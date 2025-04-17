“Powell Görevden Alınmalı”

ABD EKONOMİSİNDE BÜYÜME VE ENFLASYON TARTIŞMALARI

ABD ekonomisinde büyüme ve enflasyon konuları, Federal Rezerv’in (Fed) faiz politikalarını yeniden gündeme getiriyor. Avrupa Merkez Bankası’nın (ECB) faiz indirimlerine devam etmesi, ABD’de de benzer önlemlerin alınma ihtimalini artıran bir durum oluşturuyor. Bu gelişmelerin ardından eski Başkan Donald Trump, Truth Social hesabından Fed Başkanı Jerome Powell’a eleştirilerde bulundu.

FAİZ ORANLARININ DÜŞMESİ GEREKİYOR

Trump, Truth Social paylaşımında, “BİR AN ÖNCE İŞİNE SON VERİLMELİ” diyerek Powell’a karşı sert bir tutum sergiledi ve faiz oranlarının derhal düşürülmesi gerektiğini vurguladı. Trump, sürekli geç kaldığını düşündüğü Powell’ın derhal görevden alınması gerektiğini ifade etti. Trump’ın sözleri ise, “Avrupa Merkez Bankası’nın (ECB) faiz oranlarını 7. kez düşürmesi bekleniyor ve her zaman geç kalan Fed’in Jerome Powell’ı, dün bir başka karmaşa içeren rapor yayımladı! Petrol fiyatları düştü, marketler (hatta yumurtalar!) düştü ve ABD tarifelerle zenginleşiyor! Bay ‘Çok Geç’ Powell, tıpkı ECB gibi uzun zaman önce faiz oranlarını indirmeliydi, ancak şimdi kesinlikle indirmeli. Powell’ın gitmesi için sabırsızlanıyorum.” şeklindeydi.

POWELL’IN GÖREV SÜRESİ VE UYARILAR

Diğer yandan, ECB piyasa beklentilerine uygun olarak 3 temel politika faizini 25 baz puan düşürdü. Powell, Kasım 2024’te basına yaptığı açıklamada, Trump’ın kendisini işten çıkaramayacağını ve kendisinden istifa etmesi gerektiği takdirde bunu yapmayacağını belirtti. Fed Başkanı Powell’ın görev süresi 2026’da sona eriyor.

ZORLU BİR SENARYO İHTİMALİ

Powell, katıldığı bir etkinlikte, bankanın enflasyon ve istihdam hedeflerinin arasında gerilim yaşama ihtimaline dair “zorlu bir senaryo” uyarısında bulundu. Trump yönetiminin ticaret, göç, maliye politikası ve düzenleme konularında önemli değişiklikler gerçekleştirdiğini ifade eden Powell, “Bu politikalar hala gelişiyor ve ekonomi üzerindeki etkileri oldukça belirsiz olmaya devam ediyor.” dedi. Ayrıca, “Tarifelerin enflasyonda en azından geçici bir artışa yol açması oldukça muhtemel. Enflasyonist etkiler daha kalıcı da olabilir.” ifadesinde bulundu.