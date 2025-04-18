“Powell’ın Görevden Alınması Gerek”

ABD EKONOMİSİ VE FAİZ POLİTİKALARI ÜZERİNE TARTIŞMALAR

ABD ekonomisindeki büyüme ile enflasyon konusundaki tartışmalar, Federal Rezerv’in (Fed) faiz politikalarını yeniden gündeme getiriyor. Avrupa Merkez Bankası’nın (ECB) faiz indirimlerine devam etmesi, ABD’de de benzer bir yönelimin olasılığını artırdı. Bu gelişmeler ışığında, Başkan Donald Trump, Truth Social platformunda yaptığı açıklamalarda Fed Başkanı Jerome Powell’ı sert bir dille eleştirdi.

TRUMP’IN KESİNLİKLE FAİZ DÜŞÜMÜ TALEBİ

Trump, yaptığı paylaşımda, “Bir an önce işine son verilmeli” ifadesini kullanarak, faiz oranlarının acilen düşürülmesi gerektiğini vurguladı. Sürekli olarak faizlerin indirildiğinde geç kalan Powell hakkında, “Bay ‘Çok Geç’ Powell, tıpkı ECB gibi uzun zaman önce faiz oranlarını indirmeliydi, ancak artık şimdi kesinlikle indirmeli,” dedi. Ayrıca, “Gitmesi için sabırsızlanıyorum” dediği paylaşımında ECB’nin 7. kez faiz oranlarını düşürmeyi beklediğini ifade etti.

POWELL’IN GÖREV SÜRESİ VE GELECEĞİ

Öte yandan, ECB piyasa beklentilerine uygun olarak üç temel politika faizini 25 baz puan düşürdü. Powell, Kasım 2024’te yaptığı bir açıklamada, Trump’ın kendisini işten çıkaramayacağını belirtti ve istifa talepleri karşısında böyle bir adım atmayacağını ifade etti. Fed Başkanı Powell’ın görev süresi 2026’da son bulacak.

ENFLASYON UYARISI VE ZORLU SENARYO

Dün katıldığı bir etkinlikte, Powell, bankanın enflasyon ve istihdam hedeflerinin gerilim içinde olduğu “zorlu bir senaryonun” içine girebileceğine dair uyarılarda bulundu. Trump yönetiminin ticaret, göç, maliye politikası ve düzenlemelerle ilgili önemli değişiklikler üzerinde durarak, bu politikaların hâlâ gelişmekte olduğunu ve ekonomi üzerindeki etkilerinin belirsizliğini sürdüğünü söyledi. Powell, “Tarifelerin enflasyonda geçici bir artışa yol açması oldukça muhtemel. Enflasyonist etkiler daha kalıcı da olabilir,” şeklinde konuştu.