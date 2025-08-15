Premier Lig Başlıyor: İlk Hafta Derbi

FUTBOLDA YENİ SEZON BAŞLIYOR

Futbolun en prestijli arenasında ilk santra bugün gerçekleştiriliyor. Premier Lig’de yeni sezonun açılış karşılaşmasında transferlerde rekor kıran Liverpool, saat 22’de Bournemouth ile karşılaşacak. 300 milyon sterline yakın bir harcama yaparak yaz dönemine damgasını vuran son şampiyon takımın yeni transferleri Wirtz, Ekitike, Kerkez ve Frimpong, sahada mücadele edecek.

İLK HAFTA DERBİSİ HEYECANI

Sezonun ilk büyük mücadelesi ise pazar günü gerçekleşecek. Uzun yıllardır şampiyonluk hasretine son vermek isteyen Manchester United ile Arsenal, pazar günü saat 18.30’da Old Trafford stadyumunda karşı karşıya gelecek. Manchester United, 2025-2026 sezonunun ilk beş haftasında Chelsea, Arsenal ve Manchester City ile mücadele edecek.