Premier LİG Başlıyor, İlk Hafta Derbi

FUTBOLDA YENİ SEZON BAŞLIYOR

Futbolun en büyük platformunda heyecan dorukta. Premier Lig’de yeni sezonun ilk karşılaşması bugün gerçekleştiriliyor. Transfer rekorları kıran Liverpool, saat 22.00’de Bournemouth ile karşı karşıya gelecek. 300 milyon sterline yaklaşan harcama ile yaz transfer döneminde dikkatleri üzerine çeken son şampiyon takım, yeni transferleri Wirtz, Ekitike, Kerkez ve Frimpong ile sahada yer alacak.

SEZONUN İLK BÜYÜK DÜELLUSU

Pazar günü ise sezonun ilk büyük mücadelesi düzenlenecek. Şampiyonluk hasretlerine son vermek isteyen Manchester United ile Arsenal, pazar günü saat 18.30’da Old Trafford’da buluşacak. Manchester United, 2025-2026 sezonunun ilk 5 haftasında Chelsea, Arsenal ve Manchester City gibi zorlu rakiplerle mücadele edecek.