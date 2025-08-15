Premier Lig Başlıyor: Liverpool, Bournemouth ile Oynayacak

FUTBOLDA YENİ SEZONUN BAŞLANGICI

Futbolun en önemli platformunda ilk santra bugün gerçekleştiriliyor. Premier Lig’de yeni sezonun başlangıç maçı, transferde rekor kıran Liverpool ile Bournemouth arasında, saat 22’de oynanacak. 300 milyon sterline yakın yaptığı yatırımla yaz dönemine damga vuran son şampiyonun yeni transferleri Wirtz, Ekitike, Kerkez ve Frimpong sahada yer alacak.

İLK HAFTA DERBİSİ BELLİ OLDU

Sezonun ilk büyük karşılaşması ise pazar günü yaşanacak. Şampiyonluk umutlarını yıllardır süren bir açlığa son vermek isteyen Manchester United ile Arsenal, pazar saat 18.30’da Old Trafford’da birbirleriyle mücadele edecek. Manchester United, 2025-2026 sezonunun ilk 5 haftasında Chelsea, Arsenal ve Manchester City ile zorlu maçlara çıkacak.