Premier Lig Başlıyor: Liverpool, Bournemouth’u Ağırlıyor

FUTBOLDA YENİ SEZONUN BAŞLANGICI

Futbolun en yüksek platformunda sezonun startı bugün veriliyor. Premier Lig’de 2023-2024 sezonunun açılış mücadelesinde transfer harcamalarında rekor kıran Liverpool, saat 22.00’de Bournemouth ile karşı karşıya gelecek. Yaklaşık 300 milyon sterlin harcayan son şampiyon, yeni transferleri Wirtz, Ekitike, Kerkez ve Frimpong ile sahada boy gösterecek.

İLK HAFTA DERBİSİ

Sezonun en önemli kapışması ise pazar günü gerçekleştirilecek. Uzun süredir süren şampiyonluk özlemlerine son vermeyi amaçlayan Manchester United ve Arsenal, pazar günü saat 18.30’da Old Trafford’da mücadele edecek. Manchester United, 2025-2026 sezonunun ilk beş haftasında Chelsea, Arsenal ve Manchester City gibi büyük takımlarla karşılaşacak.