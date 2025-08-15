Premier Lig’de Maçlar Başlıyor Bugün

Spor

FUTBOLUN EN BÜYÜK SAHNESİ BAŞLIYOR

Futbol dünyasının en prestijli ligi olan Premier Lig’de yeni sezonun ilk santrası bugün yapılıyor. Transfer döneminde 300 milyon sterline yakın harcama yapan ve transfer rekoru kıran Liverpool, saat 22’de Bournemouth’u konuk edecek. Son şampiyon olan Liverpool, yeni katılan oyuncular Wirtz, Ekitike, Kerkez ve Frimpong ile sahada yer alacak.

İLK HAFTA DERBİSİ GERÇEKLEŞİYOR

Yeni sezonun ilk büyük karşılaşması ise pazar günü gerçekleşiyor. Uzun zamandır süregelen şampiyonluk özlemini sona erdirmek isteyen Manchester United ile Arsenal, pazar saat 18.30’da Old Trafford’da karşı karşıya gelecek. Manchester United, 2025-2026 sezonunun ilk beş haftasında Chelsea, Arsenal ve Manchester City ile mücadele edecek.

