premier-lig-de-rekor-harcama-seviyesi

PİYASADA REKOR HARCAAMA SEVİYESİ

Premier Lig’in yaz transfer dönemi, sona ermesine bir haftadan fazla süre kala rekor harcama seviyesine ulaştı. Ligde bu yaz yapılan toplam harcama, Leeds United’ın Milan’dan Noah Okafor’u 18 milyon sterlin (24,1 milyon dolar) karşılığında kadrosuna katmasıyla, geçtiğimiz yaz kırılan 2,36 milyar sterlinlik rekoru geride bıraktı.

BÜYÜK TRANSFERLERİN YOLU AÇILIYOR

Bournemouth, Leverkusen’den Amine Adli’yi transfer ederken, Arsenal’in Crystal Palace’tan Eberechi Eze’yi kadrosuna katma hazırlıklarıyla birlikte, toplam harcamanın 3 milyar sterline ulaşması öngörülüyor.

Harcama konusunda en üst sınıfta yer alan kulüplerin lideri 289 milyon sterlin ile Liverpool. Arkasında Chelsea (246 milyon), Manchester United (208 milyon) ve Arsenal (194 milyon) bulunuyor. Ancak sadece büyük hacimli bütçeye sahip kulüpler değil, daha küçük bütçeli takımlar da rekor transferler imza atmış durumda. Liverpool, Bayer Leverkusen’den Florian Wirtz için 100 milyon sterlin bonservis ve 16 milyon sterlin bonus ödemeyi kabul ederek kulüp tarihinin en yüksek transferine imza attı. Burnley, Chelsea’den Lesley Ugochukwu’yu 25 milyon sterline; Sunderland ise Strasbourg’dan Habib Diarra’yı 26 milyon sterline alarak kendi rekorlarını kırdı.

Sekiz yıl aradan sonra Premier Lig’e dönen Sunderland, 142 milyon sterlinlik yatırımla takımını güçlendirdi. Bu, Avrupa’nın en büyük liglerinde Real Madrid ve Atletico Madrid dışındaki tüm kulüplerin harcamalarını geride bırakıyor. Nottingham Forest da bu yaz iki kez transfer rekoru kırmış durumda. Kulüp, Bologna’dan İsviçreli Dan Ndoye ve Ipswich Town’dan Omari Hutchison’u kadrosuna katarak toplamda yaklaşık 150 milyon sterlin harcadı.

İngiltere Premier Ligi’nin yaz dönemi transfer harcaması, Serie A, Bundesliga, Ligue 1 ve La Liga’nın toplamından daha fazla oldu. Serie A yaklaşık 783 milyon sterlin harcayarak ikinci sırada yer alırken, İtalyan kulüplerinin oyuncu satışlarından elde ettiği gelir, bu rakamı bile aşıyor. Premier Lig’in transfer piyasasındaki mali üstünlüğü, büyük ölçüde yayın gelirlerine dayanıyor. Bu sezon, dört yıllık yeni yayın anlaşmasının ilk yılı. Yalnızca iç pazarı kapsayan bu anlaşmanın toplam değeri 6,7 milyar sterlin ile rekor seviyeye ulaştı.