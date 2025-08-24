Premier Lig’de Rekor Transfer Harcaması

TRANSFER DÖNEMİ REKOR SEVİYEYE ULAŞTI

Premier Lig’de yaz transfer dönemi sona ermesine bir haftadan fazla süre olmasına rağmen, harcamalar rekor seviyeye ulaştı. Leeds United, Milan’dan Noah Okafor’u 18 milyon sterlin (24,1 milyon dolar) bedelle transfer ederek, geçtiğimiz yaz kırılmış olan 2,36 milyar sterlinlik harcama rekorunu geride bıraktı.

BÜYÜK TRANSFERLER YOLDA

Bournemouth’un Leverkusen’den Amine Adli’yi kadrosuna katması ve Arsenal’in Crystal Palace’tan Eberechi Eze ile anlaşmaya hazırlanması ile toplam harcamanın 3 milyar sterline ulaşması bekleniyor.

En çok harcama yapan kulüplerde ilk sırayı 289 milyon sterlin ile Liverpool alıyor. Onu sırasıyla Chelsea (246 milyon), Manchester United (208 milyon) ve Arsenal (194 milyon) takip ediyor. Ancak büyük kulüpler kadar bütçesi daha düşük kulüpler de transfer rekorlarını kırıyor. Liverpool, Bayer Leverkusen’den Florian Wirtz için 100 milyon sterlin bonservis ve 16 milyon sterlin bonus ödemeyi kabul ederek, kulüp tarihinin en yüksek transferine imza attı. Burnley, Chelsea’den Lesley Ugochukwu’yu 25 milyon sterline transfer ederken, Sunderland ise Strasbourg’dan Habib Diarra’yı 26 milyon sterline kadrosuna kattı ve kendi transfer rekorunu kırdı.

SUNDERLAND EUROPA’YI GERİDE BIRAKTI

Sekiz yıl aradan sonra Premier Lig’e dönen Sunderland, 142 milyon sterlinlik bir yatırım ile kadrosunu güçlendirdi. Bu rakam, Avrupa’nın en büyük liglerindeki Real Madrid ve Atletico Madrid dışındaki tüm kulüplerin harcamalarını aşıyor. Nottingham Forest da bu yaz iki kez transfer rekoru kırarak, Bologna’dan İsviçreli Dan Ndoye ve Ipswich Town’dan Omari Hutchison’u transfer etti ve toplamda yaklaşık 150 milyon sterlin harcadı.

PİYASADA YENİ BİR DENGELENME

İngiltere Premier Ligi’nin yaz dönemi transfer harcaması, Serie A, Bundesliga, Ligue 1 ve La Liga’nın toplamından daha fazla oldu. Serie A, yaklaşık 783 milyon sterlin harcayarak ikinci sırada yer alırken, İtalyan kulüplerinin oyuncu satışlarından elde ettikleri gelir bu rakamı aşabiliyor.

YAYIN GELİRLERİNE DAYANAN MALİ GÜÇ

Premier Lig’in transfer piyasasındaki mali üstünlüğü büyük ölçüde yayın gelirleri ile şekilleniyor. Bu sezon, dört yıllık yeni yayın anlaşmasının ilk yılı olarak önemli bir başlangıç yapılıyor. Yalnızca iç pazarı kapsayan bu anlaşmanın toplam değeri 6,7 milyar sterlin ile rekor seviyeye ulaşıyor.