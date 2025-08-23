Premier Lig’de Rekor Transfer Harcaması

PİYASADA REKOR HARCADILDI

Premier Lig’de yaz transfer dönemi, bitime bir haftadan fazla süre kalmışken, tüm zamanların harcama rekorunu kırdı. Ligde bu yaz yapılan toplam harcama, Leeds United’ın Milan’dan Noah Okafor’u 18 milyon sterlin (24,1 milyon dolar) bedelle kadrosuna katmasıyla birlikte, geçtiğimiz yaz kırılan 2,36 milyar sterlinlik rekoru geride bıraktı.

BÜYÜK TRANSFERLER GELİYOR

Bournemouth’un Leverkusen’den Amine Adli’yi transfer etmesi ve Arsenal’in Crystal Palace’tan Eberechi Eze’yi kadrosuna katmaya hazırlanmasıyla birlikte, toplam harcamanın 3 milyar sterline ulaşması öngörülüyor. En çok harcama yapan kulüplerin başında Liverpool, 289 milyon sterlin ile liderliğini koruyor. Chelsea 246 milyon, Manchester United 208 milyon ve Arsenal ise 194 milyon sterlin harcama ile onu izliyor. Ancak sadece dev kulüpler değil, bütçesi daha küçük olan kulüpler de transfer rekorlarını yeniliyor.

Liverpool, Bayer Leverkusen’den Florian Wirtz için 100 milyon sterlin bonservis ve 16 milyon sterlin bonus ödeyerek kulüp tarihinin en pahalı transferini gerçekleştirdi. Burnley, Chelsea’den Lesley Ugochukwu’yu 25 milyon sterline; Sunderland ise Strasbourg’dan Habib Diarra’yı 26 milyon sterline transfer ederek kendi rekorlarını kırdı.

Sekiz yıl sonra Premier Lig’e dönen Sunderland, 142 milyon sterlinlik yatırımla kadrosunu güçlendirdi. Bu rakam, Avrupa’nın en büyük liglerinde Real Madrid ve Atletico Madrid hariç tüm kulüplerin üzerinde. Nottingham Forest da bu yaz iki kez transfer rekorunu kırdı. Kulüp, Bologna’dan İsviçreli Dan Ndoye ve Ipswich Town’dan Omari Hutchison’u kadrosuna katarak toplamda yaklaşık 150 milyon sterlin harcadı.

İngiltere Premier Ligi’nin yaz dönemi transfer harcaması, Serie A, Bundesliga, Ligue 1 ve La Liga’nın toplamından daha fazla oldu. Yaklaşık 783 milyon sterlin harcayan Serie A ise ikinci sırada yer alıyor. İtalyan kulüplerinin oyuncu satışlarından elde ettiği gelir ise bu rakamı geçiyor.

Premier Lig’in transfer piyasasındaki finansal gücü, büyük ölçüde yayın gelirlerine dayanıyor. Bu sezon, dört yıllık yeni yayın anlaşmasının ilk yılı. Sadece iç pazarı kapsayan bu anlaşmanın toplam değeri ise rekor seviyede, 6,7 milyar sterlin olarak belirlenmiş.