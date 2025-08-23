Premier Lig Rekor Harcama Döneminde

PİYASADA REKOR HARCADI

Premier Lig’deki yaz transfer dönemi, sona bir haftadan fazla kalmasına rağmen tarihi bir harcama seviyesine ulaşmış durumda. Leeds United’ın Milan’dan Noah Okafor’u 18 milyon sterlin (24,1 milyon dolar) bedelle kadrosuna katmasıyla birlikte, geçen yıl kırılan 2,36 milyar sterlinlik rekor geride kalmış oldu.

BÜYÜK TRANSFERLER YOLDA

Bournemouth’un Leverkusen’den Amine Adli’yi transfer etmeye hazırlanması ve Arsenal’in Crystal Palace’tan Eberechi Eze’yi kadrosuna katmasıyla birlikte toplam harcamanın 3 milyar sterline ulaşması bekleniyor.

DEVLERİN YARIŞI

Harcama sıralamasında en çok bütçeye sahip kulüpler arasında 289 milyon sterlin ile Liverpool lider konumda. Onu sırasıyla Chelsea (246 milyon), Manchester United (208 milyon) ve Arsenal (194 milyon) izliyor. Bununla birlikte, daha küçük bütçelere sahip kulüpler de transfer rekorları kırmayı başarmış durumda. Liverpool, Bayer Leverkusen’den Florian Wirtz için 100 milyon sterlin bonservis ve 16 milyon sterlin bonus ödemeyi kabul ederek kulüp tarihinin en pahalı transferine imza atmış durumda. Burnley, Chelsea’den Lesley Ugochukwu’yu 25 milyon sterline; Sunderland ise Strasbourg’dan Habib Diarra’yı 26 milyon sterline transfer ederek kendi rekorlarını aşmayı başardı.

Sekiz yıl aradan sonra Premier Lig’e dönen Sunderland, 142 milyon sterlinlik bir yatırımla kadrosunu güçlendirdi. Bu rakam, Avrupa’nın en büyük liglerindeki Real Madrid ve Atletico Madrid dışındaki tüm kulüplerin harcamalarını da geçiyor. Nottingham Forest da bu yaz iki kez transfer rekoru kırmış durumda. Kulüp, Bologna’dan İsviçreli Dan Ndoye ve Ipswich Town’dan Omari Hutchison’u kadrosuna katarak toplamda yaklaşık 150 milyon sterlin harcamış durumda.

İngiltere Premier Ligi’nin yaz dönemi transfer harcaması, Serie A, Bundesliga, Ligue 1 ve La Liga’nın toplamından daha fazla gerçekleşti. Serie A, yaklaşık 783 milyon sterling ile ikinci sırada yer alırken, İtalyan kulüplerinin oyuncu satışlarından elde ettiği gelir bu rakamı dahi aşmayı başardı.

YAYIN GELİRLERİ ETKİLİ OLUYOR

Premier Lig’in transfer pazarındaki mali üstünlüğü, büyük ölçüde yayın gelirlerine dayanıyor. Bu sezon, dört yıllık yeni bir yayın anlaşmasının ilk yılı. İç pazarı kapsayan bu anlaşmanın toplam değeri ise 6,7 milyar sterlin ile rekor bir seviyeye ulaşmış durumda.