Premier Lig Transfer Harcamaları Rekor Kırdı

REKOR HARCADI

Premier Lig’de yaz transfer dönemi, bitmesine bir haftadan fazla süre kalırken, rekor seviyede harcamalara ulaştı. Ligde bu yaz gerçekleştirilen toplam harcama, Leeds United’ın Milan’dan Noah Okafor’u 18 milyon sterlin (24,1 milyon dolar) karşılığında kadrosuna katmasıyla, geçen yaz kırılan 2,36 milyar sterlinlik rekoru geçerek yükseldi.

BÜYÜK TRANSFERLER GELİYOR

Bournemouth’un Leverkusen’den Amine Adli’yi transfer etmesi ve Arsenal’in Crystal Palace’tan Eberechi Eze’yi takımına katmayı planlamasıyla, toplam harcamanın 3 milyar sterline ulaşması bekleniyor. En çok harcama yapan kulüpler arasında Liverpool 289 milyon sterlin ile listenin başında yer alıyor. Chelsea (246 milyon), Manchester United (208 milyon) ve Arsenal (194 milyon) onu takip ediyor.

KÜÇÜK KULÜPLER DE REKOR KIRIYOR

Büyük kulüpler dışında, bütçesi daha düşük olan takımlar da transfer rekorlarını kırıyor. Örneğin, Liverpool, Bayer Leverkusen’den Florian Wirtz için 100 milyon sterlin bonservis ve 16 milyon sterlin bonus ödemeyi kabul ederek kulüp tarihinin en pahalı transferine imza attı. Burnley, Chelsea’den Lesley Ugochukwu’yu 25 milyon sterline; Sunderland ise Strasbourg’dan Habib Diarra’yı 26 milyon sterline transfer ederek kendi rekorlarını aştı.

Eight yıl sonra Premier Lig’e geri dönen Sunderland, kadrosunu güçlendirmek için tam 142 milyon sterlin yatırım yaptı. Bu rakam, Avrupa’nın en büyük liglerinde Real Madrid ve Atletico Madrid dışındaki tüm kulüplerden daha fazla. Nottingham Forest da bu yaz iki kez transfer rekoru kırarak, Bologna’dan İsviçreli Dan Ndoye ve Ipswich Town’dan Omari Hutchison’u alarak toplamda yaklaşık 150 milyon sterlin harcadı.

YAYIN GELİRLERİYLE GÜÇLENİYOR

İngiltere Premier Ligi’nin yaz dönemi transfer harcaması, Serie A, Bundesliga, Ligue 1 ve La Liga’nın toplamından daha fazla oldu. Yaklaşık 783 milyon sterlin harcayan Serie A ise ikinci sırada. İtalyan kulüpleri, oyuncu satışlarından elde ettikleri gelirle bu rakamı geçebiliyor. Premier Lig’in transfer piyasasındaki mali gücü, büyük ölçüde yayın gelirlerine dayanıyor. Bu sezon, dört yıllık yeni bir yayın anlaşmasının ilk yılı ve yalnızca iç pazarı kapsayan bu anlaşmanın toplam değeri rekor seviyede, 6,7 milyar sterlin.