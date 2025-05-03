Prens Harry, Babasıyla Barışmak İstiyor

HARRY’NİN RÖPORTAJI VE AİLE İLİŞKİLERİ

New York Times’ın bildirdiğine göre, Prens Harry, 2 Mayıs 2025’te BBC’ye verdiği duygusal bir röportajda, son üç yıldır kanser tedavisi gören babası Kral Charles III’ün sağlık durumu hakkında herhangi bir bilgiye sahip olmadığını itiraf etti. Kaliforniya’daki evinden yapılan konuşmada Sussex Dükü, ailesiyle yaşadığı acı dolu ayrılığı sonlandırma ve barışma isteğini vurguladı. Bu röportaj, Harry’nin Britanya’da kamu kaynaklı polis koruması için açtığı davayı kaybettikten sadece birkaç saat sonra gerçekleşti ve güvenlik meselesinin baba-oğul ilişkisini kopma noktasına getirdiği ortaya çıktı.

BARIŞ ÇAĞRISI VE BABA-OĞUL İLİŞKİSİ

Harry, röportaj sırasında, “Ailemle barışmak isterim. Artık savaşmanın bir anlamı yok. Hayat kıymetli. Babamın ne kadar ömrü kaldığını bilmiyorum. Bu güvenlik meselesi yüzünden benimle konuşmuyor. Ama barışmak güzel olurdu” dedi. Kral Charles, 2024 başında açıklanmayan bir kanser türüne yakalandığını duyurmuş ve haftalık tedavi sürecine girmişti. Buckingham Sarayı, kralın tedavisinde ilerleme kaydedildiğini ve yakında Kanada’yı ziyaret edeceğini belirtmişti. Ancak Harry, babasıyla iletişimin kesik olduğunu ve sağlık durumu hakkında bilgi alamadığını dile getirdi.

DAVA VE GÜVENLİK ENDİŞELERİ

Harry’nin röportajı, 2020’de kraliyet ailesi üyelerine sağlanan otomatik polis korumasının kaldırılmasına karşı açtığı davayı kaybetmesinin hemen ardından geldi. 2020’de eşi Meghan Markle ve çocukları Archie ile Lilibet’le ABD’ye yerleşen Harry, güvenlik statüsünün düşürülmesinin ailesini riske attığını savunuyor. Cuma günü Temyiz Mahkemesi’nde görülen davada Yargıç Geoffrey Vos, Harry’nin koruma statüsünün düşürülmesinin yasal olduğunu ve “Sussex Dükü’nün kraliyet görevlerinden çekilmesine bağlı bir tepki” olduğunu belirtti. Harry, mahkeme kararının kendisini “bitkin ve bunalmış” hissettirdiğini söyledi. Güvenlik meselesinin ailesiyle arasındaki son “tıkanma noktası” olduğunu ifade eden Harry, babasının bu konuda çözüm bulabileceğine inandığını dile getirdi.

SPARE KİTABI VE ÜZÜNTÜLER

Harry, 2023’te yayımlanan “Spare” adlı anı kitabında, kraliyet ailesiyle yaşadığı gerginlikleri kapsamlı şekilde dile getirmişti. Kitapta babası ve ağabeyi Prens William’la ilişkilerindeki sorunlar, Meghan’a yönelik tutum ve kraliyet yaşamının zorlukları ele alınmıştı. Röportajda, kitabın ailedeki ayrılığı derinleştirdiğini kabul eden Harry, “Elbette ailemden bazı kişiler kitap yazdığım için beni asla affetmeyecek. Başka pek çok şey için de affetmeyecekler” dedi. Ancak güvenlik davasının çözülmesinin barış fırsatı sunabileceğini savundu.

DAVANIN GELİŞİMİ VE SONUÇLARI

Harry, 2020’de kraliyet görevlerinden ayrıldığında, Kraliyet ve Kamu Figürlerinin Korunması Yürütme Komitesi (RAVEC), onun ve ailesinin otomatik polis korumasını kaldırarak ziyaretler sırasında duruma göre güvenlik sağlanmasına karar vermişti. Harry, bu kararın “haksız ve aşağılayıcı” olduğunu savunarak Eylül 2021’de yasal itirazda bulundu. 2023’te güvenlik finansmanı davasını, Şubat 2024’te ilk aşama davasını kaybetti. Nisan 2024’te sınırlı temyiz hakkı kazanan Harry, 2 Mayıs 2025’te Temyiz Mahkemesi’nde yeniden reddedildi. Mahkeme RAVEC’in politikalarının yerinde olduğunu kabul etti, fakat Harry’nin güvenlik endişelerini haklı buldu.

KRAL CHARLES VE AİLE DİNAMİKLERİ

Kral Charles, Şubat 2024’te kanser teşhisi aldığında Harry ile kısa bir görüşme gerçekleştirmiş, fakat sonrasında iletişim kopmuş durumda. Harry, röportajda babasının aramalarına ve mektuplarına yanıt vermediğini iddia etti. Kraliyet yorumcusu Richard Fitzwilliams, Harry ile ailesi arasındaki uçurumun “çok derin” olduğunu belirtirken, eski BBC kraliyet muhabiri Jennie Bond, Charles’ın hastalığının uzlaşma umutları yaratabileceğini ifade etti. Ancak Harry’nin ağabeyi Prens William ile görüşmediği ve aralarının açık olduğu biliniyor.