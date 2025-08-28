Prestige Mall Kapatıldı, Değişime Uyum Sağlayamadı

Yönetim Sorunları ve Ekonomik Koşullar

İstanbul’un Başakşehir ilçesinde yer alan Prestige Mall, yönetim problemleri ve zorlu ekonomik şartlar nedeniyle faaliyetlerine son verdi. 2007 yılında açılan ve Türkiye’nin elit butik alışveriş merkezlerinden biri olarak hizmet veren bu AVM, kapatılma kararını daha önce kamuoyuna duyurmuştu. Haziran ayı itibarıyla AVM içerisindeki işletmeler kepenk indirmeye başladı. Mağazalardaki tasfiye süreci temmuz ayında tamamlanması planlanmıştı, ancak 1 ay daha uzayan süreç neticesinde tüm mağazalar kapandı.

Dijitalleşmenin Etkileri

Türkiye Gazetesi’ndeki habere göre, pandemi sonrası hızlanan dijitalleşme, online alışverişin yaygınlaşması, ekonomik duraklama ve artan işletme maliyetleri, geleneksel AVM’leri zor duruma soktu. Uzmanlara göre bu durumun temeli, AVM’lerin doğru marka karmasını oluşturamaması, hedef kitlesine uygun kiracı seçimini yapamaması ve müşterilerin değişen beklentilerine yanıt verememesi olarak ifade ediliyor.

Prestige Mall’ın Tarihçesi

Süzer Grubu tarafından hayata geçirilen Prestige Mall, açılışından çok geçmeden 2007 yılında 55 milyon dolara İrlandalı Quinn Grubu’na satıldı. Bu satıştan sonra yatırımcı ilgisi de devam etti. 2013 yılında Rus sermayeli MSFD Gayrimenkul A.Ş. tarafından devralınarak yeni bir dönem başladı.